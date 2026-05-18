Medio centenar de alumnos del Occidente debaten en la Junta sobre los problemas del medio rural: "Invertir en los pueblos es invertir en el futuro"

Cuando la castropolense Julia Amor quiere ir a jugar al fútbol, depende de que sus padres puedan llevarla hasta Ribadeo, la cancha más cercana a su pueblo. Por eso, este lunes ha defendido en la Junta General del Principado una propuesta bajo el título "Espacios vivos para la infancia y la adolescencia en Castropol". Amor, junto a otros 45 escolares de cinco centros de Sexto de Primaria y Primero de la ESO, se ha convertido en diputada por un día en el marco de un pleno infantil organizado por el Foro Comunicación y Escuela.

En el encuentro, el presidente de la Junta, Juan Cofiño, ha celebrado la iniciativa, que supone "un plus" en la formación de los alumnos. "Es una experiencia más allá del currículo escolar y, además, nos gusta mucho que tengáis contacto con las instituciones públicas y sepáis para qué sirven", aseguró. "Hacemos muchos discursos con el mundo rural, pero seguramente hace falta redoblar esfuerzos, por eso necesitamos una vuelta visión y que nos expliquéis vuestras necesidades y carencias", dijo Cofiño antes de abrir la sesión.

El primer turno de palabra lo tuvo Julia Menéndez, del colegio público Jovellanos de Vegadeo. A sus 11 años, su preocupación radica en los clubes deportivos, pidiendo ayudas para sostenerlos en los pueblos con menos de 5.000 habitantes. "Un club deportivo es uno de los pocos puntos de encuentro social que quedan vivos en nuestros pueblos", lamentó Menéndez. Para sostenerlos, las familias tienen que buscar recursos o, incluso, poner dinero de sus bolsillos. Los desplazamientos, el material deportivo, los eventos... Son algunos de los gastos que resulta difícil sostener. "Un pueblo sin deporte es un pueblo muerto", aseguró la joven que sentenció: "Donde no llega el mercado deben llegar las instituciones para equilibrar la balanza". Junto a ella, estuvo su compañero Ammar Saada Ilah, quien sostuvo que "la lejanía no puede ser un castigo". "El Principado debe invertir en su activo más valioso: su gente", recalcó el joven.

No fue el único tema. Vera Antón y Daira Fernández, del CRA Ría del Eo, pidieron "defender el rural con hechos". "Invertir en el medio rural es una oportunidad para que los niños se queden en sus pueblos y puedan sostenerlos", aseguró Fernández. Antón, por su parte, habló de distintos proyectos aprobados que siguen aún sin ejecutar. "Hay que garantizar un futuro para las generaciones venideras", aseguró.

Otro de los puntos fue el de la creación de "espacios vivos para la infancia y la adolescencia", en el que Julia Amor defendió convertir las antiguas escuelas rurales en lugares con actividades para los jóvenes. "Tenemos que poder reunirnos de forma segura y autónoma, pudiendo hacer actividades que nos gusten", reafirmó. Lo hizo junto a su compañero Ander González, ambos del colegio público La Paloma, de Castropol. "Necesitamos sentir que formamos parte de algo", confesó González. "Cuando se da espacio a los jóvenes se fortalece toda la comunidad, porque lamentablemente no solo los adultos deben desplazarse fuera del pueblo para trabajar, también los más pequeños lo hacemos en nuestro día a día", dijo.

En la misma línea, Verónica Vilarguo y Lucas Álvarez, del CRA Oscos, hablaron sobre lo difícil que es para un niño hacer actividades extraescolares en la Asturias rural. "Algo tan cotidiano como ir a clases de baile o música después del colegio para nosotros es una odisea", explicó Vilarguo, que aseguró que la escuela de música más cercana está a 30 kilómetros de su casa. "Quiero vivir en los Oscos, pero solo con inversión y futuro podremos quedarnos", advirtió.

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La última de las propuestas corrió a cargo de los jóvenes Antía Álvarez y Roque Suárez, del IES Elisa y Luis Villamil, quienes hablaron sobre la proposición "Una gran fortaleza del medio rural: la solidaridad vecinal". "Tenemos que apostar por seguir creando la comunidad que hay en los pueblos", dijeron. "Somos pocos pero todos los conocemos y nos ayudamos, si no se apuesta por que la gente se quede en las zonas rurales, esa red se perderá", lamentó.