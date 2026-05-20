La actividad legislativa enfrenta a izquierda y derecha en la Junta: leyes paralizadas pendientes de Europa (ahora la de Consumo) y acusaciones de bloqueo

La actividad legislativa de la Junta General confrontó este miércoles a izquierda y derecha. ¿El origen? Dos proyectos paralizados a la espera de la valoración de la Comisión Europea, así como los mecanismos y plazos de tramitación elegidos para exonerar del pago por la percepción indebida del salario social a miles de asturianos y la regulación del acceso de menores a espectáculos taurinos.

La portavoz socialista Dolores Carcedo informó de un nuevo varapalo para la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico (Convocatoria por Asturias-IU). Según explicó, el proyecto de ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias "se va a paralizar por el mismo motivo que la normativa de bebidas energéticas, al estar realizándose una consulta a la Comisión Europea por su posible afectación al mercado interior".

Una medida a la que Xabel Vegas, diputado de Convocatoria, quiso quitar importancia. Afirmó que la solicitud de un informe de carácter preceptivo a Europa se enmarca dentro de la "más absoluta normalidad" para leyes que afectan al mercado interior o a los derechos de los consumidores. Y detalló que el proceso obliga a suspender la tramitación parlamentaria durante tres meses.

Sin embargo, el diputado del PP Luis Venta criticó que el Gobierno asturiano "dice que legisla, pero no sabe legislar" y acusó a la Consejería de enviar a la Junta “proyectos irregulares”, que “no cumplen” con normativas nacionales y europeas. “Tienen un batallón de asesores, pero no son capaces de traer un proyecto de ley que se ajuste a la realidad nacional e internacional. Creo que es un ejemplo más del caos y despropósito de este Gobierno”, afirmó.

Otro punto de conflicto fue la tramitación de la proposición de ley para exonerar de la devolución del salario social a cientos de asturianos que lo percibieron irregularmente por duplicidad con el ingreso mínimo vital. Tanto PP como Vox votaron en contra de que fuera a través de lectura única (la tramitación simplificada al máximo que aligera el control parlamentario), aunque previsiblemente llegará al Pleno por vía de urgencia (lo que permitirá agilizar la tramitación).

En este punto Xabel Vegas denunció la actitud de “filibusterismo político” ejercida por el PP. “Hablamos de un asunto que afecta a muchas personas en Asturias a las que se les está reclamando la devolución de esas ayudas cobradas, sin que ellos sean responsables de esta situación”, señaló.

El diputado también recordó que debido al “boicot” de los populares tuvieron que retirar la proposición de ley de espectáculos públicos orientada a restringir la entrada de menores a festejos taurinos y prohibir la venta de alcohol en dichos eventos. Además, explicó que para su nueva propuesta solicitaron la lectura única, la cual fue rechazada, por lo que obliga a iniciar todo el proceso desde el principio.

En términos similares se manifestó Covadonga Tomé, quien reprobó la estrategia de la derecha y les acusó de “hacer perder tiempo a esta Cámara". Mientras que Adrián Pumares, de Foro, argumentó que la lectura única es un mecanismo excepcional que requiere un amplio consenso y "no es una herramienta que haya que utilizar sí o sí".