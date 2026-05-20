La derecha ataca a Barbón por su postura tras la investigación a Zapatero: exigen que aclare "de qué lado se pone"

La investigación judicial abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha traído cola este miércoles en Asturias, con críticas de la derecha al presidente del Principado, Adrián Barbón. Estos reclaman al líder de los socialistas asturianos que dé explicaciones ante lo que calificaron como “el mayor escándalo de corrupción política”.

El diputado del PP Luis Venta criticó las declaraciones de Barbón afirmando que no había leído el auto y apelando a la presunción de inocencia contemplada en la Constitución, “que es a lo que apelan cuando se ven desbordados”. “Seguramente Barbón pasará a la historia como el presidente escapista”, afirmó, para criticar que el líder de la FSA defienda “una vez más a sus compinches del Partido Socialista”.

“Zapatero, hay que recordarlo, está acusado de pertenencia a banda criminal, de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales”, insistió, aludiendo a la gravedad de los hechos. El expresidente socialista deberá declarar como investigado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional por "el caso Plus Ultra".

Venta recordó que el expresidente arropó a Barbón en las últimas campañas electorales. “¡Todos con él!', decía Barbón en las campañas electorales. Y él era José Luis Rodríguez Zapatero. Los asturianos queremos saber si sigue con él o no sigue con él”, reclamó. Por eso, pidió al Presidente asturiano que decida “de qué lado se pone, del lado de Zapatero o del lado de la verdad y de la transparencia”.

La portavoz de Vox, Carolina López, también cargó contra la actitud de Adrián Barbón. “Verlo alabando el gran trabajo que Zapatero hizo en las elecciones autonómicas en Asturias en el 2023 recuerda a lo que hizo Pedro Sánchez cuando defendía la inocencia de Ábalos”, comparó.

La diputada lamentó que España esté “en un grado de corrupción máximo” y que lo único que progresa sean “los continuos escándalos de corrupción dentro del Partido Socialista”. “No hay PSOE bueno o malo, son todos una banda que han venido a servirse del poder y a hundir España”, criticó.

Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias-IU, abordó la situación desde una doble perspectiva. Por un lado, mostró respeto a la presunción de inocencia en la vía judicial y, por otro, cuestionó la ética y la moral de que un expresidente ejerza como lobby. “Para nosotros no es aceptable que un expresidente del Gobierno, se llame como se llame, haga una labor de lobby y haga una labor de consultoría. Y cobren medio millón de euros, él y sus hijas, por hacer labores y consultorías”, afirmó.

También Adrián Pumares, de Foro, mostró su respeto a la presunción de inocencia, aunque reconoció que, a la vista del auto, es “evidente que ha habido un expresidente del Gobierno de España que está utilizando sus contactos, parece ser o presuntamente, para enriquecerse”.

Muy clara quiso ser Covadonga Tomé, del grupo mixto: “Lo que quiero es que se haga justicia en todos aquellos casos en los que sea oportuno, independientemente de quién sean las personas juzgadas”.