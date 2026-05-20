La negociación del dictamen de Cerredo: PSOE y PP rechazan que haga alusión al alcalde de Degaña y su relación con la empresa minera

El dictamen de la comisión parlamentaria de investigación del accidente de Cerredo con cinco fallecidos no incluirá finalmente alusión alguna al alcalde de Degaña, Óscar Ancares (PSOE), y su relación con la empresa que gestionaba la mina, al ser rechazada por el PSOE y el PP la enmienda planteada por Convocatoria por Asturias -IU.

El grupo parlamentario propuso dejar patente en el texto, de manera clara, el papel que el Ayuntamiento tuvo a lo largo de los últimos años. “La comparecencia del alcalde de Degaña en comisión creo que fue particularmente ilustrativa en la manera de proceder que tenía el Ayuntamiento. No se cobraban los tributos a la empresa, no se le exigía la licencia de actividad”, explicó este miércoles Xabel Vegas.

Para el diputado de Convocatoria por Asturias-IU, “el relato de lo que ha ocurrido en Cerredo no se entiende sin el concurso del alcalde y del Ayuntamiento”, por lo que lamentó el rechazo tanto del PSOE como del PP a incluirlo en el dictamen: “Se han aliado para tumbar esa aportación”.

Ayudas directas a las víctimas

Sí que se aprobó, por el contrario, la propuesta de Convocatoria para exigir al Gobierno del Principado que ponga en marcha ayudas directas para las familias de las víctimas y los heridos tanto del accidente de 2025 como el ocurrido en 2022 en la misma mina, que dejó un muerto y un herido grave.

La decisión de no incorporar al alcalde de Degaña fue cuestionada por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé. “Nosotros nos planteamos en su momento incorporarlo, pero decidimos no hacerlo porque temíamos que se escapase se la competencia de la comisión. Sin embargo, Convocatoria hizo una aportación señalando la posibilidad, no incluirlo como persona a reprobar, sino por lo menos dejar constancia de su actuación”, explicó.

En este sentido, la diputada reconoció que le sorprendió el voto en contra del PP y calificó de “impresentable” que "se quiera aplicar el ‘caiga quien caiga’, para unos sí y para otros no”.

Redacción alternativa

Precisamente, Tomé presentó este miércoles a comisión una redacción alternativa al borrador inicial para intentar adaptar lo mejor posible el texto a la jurisprudencia en lo relativo al señalamiento de políticos y funcionarios. Según explicó, la fórmula utilizada consiste en relatar los hechos sin adjudicar las acciones a personas concretas, relegando al final las reprobaciones.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, insistió en que el dictamen presenta un “problema estructural” que no se podía solucionar con aportaciones concretas, ya que “se desvía ampliamente de las competencias de una comisión de investigación”. En este sentido, reconoció que el camino que lleva la comisión acerca al partido a un voto particular en contra.

La actitud de los socialistas fue muy criticada por el resto de fuerzas. El diputado del PP Luis Venta afirmó que para la FSA primero están sus “afiliados VIP” y, muy por detrás, “la dignidad política para exigir responsabilidades”. “Intentaron desacreditar y despreciar esta comisión tildándola de circo mediático, y tildaron de panfleto jurídico el borrador del dictamen”, afirmó, asegurando que el problema es que el texto “ponía nombres y apellidos a los responsables políticos socialistas”.

Carolina López, de Vox, aseguró que el PSOE sigue intentando “boicotear” la comisión, como ha ocurrido desde el “primer momento”. “Al final lo que vemos es a un Partido Socialista que no quiere bajo ningún concepto asumir ningún tipo de responsabilidad”, dijo. Mientras que Adrián Pumares, de Foro, destacó la agilidad de los trabajos y el amplio grado de acuerdo, salvo por parte de los socialistas, que “se están excluyendo”.