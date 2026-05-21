Gimena Llamedo defiende la "transparencia" de la gestión del Gobierno en el accidente de Cerredo: "Es un papelón traer esa pregunta"
El diputado del PP Agustín Cuervas-Mons afirma que "hay que ser ingeniero" para encontrar el informe de la Inspección General de Servicios porque "su contenido les incomoda"
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, defendió este miércoles la gestión del Gobierno en torno al accidente minero de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores. Y más concretamente respecto al informe elaborado por la Inspección General de Servicios que desveló numerosas deficiencias en el Servicio de Minas.
“Creo que es público y notorio, y que no se puede discutir, la voluntad de transparencia del Gobierno en toda su gestión y especialmente en el informe de Cerredo”, aseguró en un tenso enfrentamiento con el diputado del PP Agustín Cuervas-Mons, después de que este criticase que el informe no esté en el portal de Transparencia.
El popular afirmó que "hay que ser ingeniero" para poder encontrar el documento, lo que a su juicio evidencia que en el Gobierno asturiano "presumen de transparencia, pero practican la opacidad", algo "lacerante" en un caso "con muertes trágicas". A su juicio, "no les interesa que se conozca ni que se hable de él", ya que "su contenido les incomoda".
En este sentido, Llamedo recordó que el informe fue encargado por el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, y que estuvo a disposición de la ciudadanía “desde el minuto uno”, a pesar de que las comunidades no tienen la obligación de publicar los informes extraordinarios de la Inspección. “Junto con la Comunidad Valenciana, somos los únicos que publicamos los extractos, pero además este, aun no teniendo que hacerlo, se publicó en la web del Principado”, insistió.
Cuervas-Mons también puso bajo sospecha la gestión de los tiempos y la tramitación de la memoria de la Inspección General de Servicios por parte del Gobierno asturiano. Criticó la "arbitrariedad" con la que, a su juicio, la consejera maneja los plazos de la Administración.
“¿Usted de verdad cree que el informe, sobre el que dudaban inicialmente y que todo el mundo considera ejemplar, tiene mi mano detrás?”, le preguntó sorprendida la vicepresidenta y consejera de Presidencia. “Es un papelón traer esta pregunta aquí”, sentenció.
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