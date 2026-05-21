La tramitación de la dependencia registra un "avance tímido" y el Principado insiste en que alcanzarán los 180 días a final de año (ahora está en 415): "Trabajaremos incansablemente"

La nueva directora general de Gestión de Derechos Sociales, Diana Fernández, tendrá un enorme reto cuando asuma el cargo: reducir para final de año la lista de espera de la dependencia en Asturias hasta los 180 días que marca la legislación. El compromiso adquirido por el propio Adrián Barbón fue ratificado este jueves por la consejera Marta del Arco, pero no será nada fácil de alcanzar. Actualmente, el tiempo medio de tramitación se sitúa en 415 días, lo que supone una reducción de 37 días desde enero.

“Un avance tímido”, reconoció la propia Del Arco, quien se comprometió a “seguir trabajando incasablemente para resolver la dependencia en el plazo”. Aseguró que la actividad se incrementó “en todas las fases del procedimiento" y precisó que el mes pasado se iniciaron “más expedientes, hay más valoraciones realizadas y más prestaciones concedidas”. Las cifras concretas: 1.531 expedientes iniciados y 1.380 valoraciones realizadas.

En una respuesta al diputado de Foro, Adrián Pumares, insistió en que "este aumento de actividad es esencial para evitar acumulaciones y garantizar que estas solicitudes avancen de forma efectiva", subrayando además que "nuestra posición es clara. La lista de espera es una prioridad política y de gestión en la consejería".

Del Arco también aprovechó para agradecer públicamente “el trabajo, la dedicación y el compromiso” de la directora general de Gestión de Derechos Sociales saliente, Paula Álvarez, quien presentó su dimisión por "motivos de salud". “Se ha volcado durante años en la atención a las personas en situación de dependencia, de exclusión social, en el desarrollo de los servicios sociales municipales y en la promoción de programas. Y por su generosidad quiero desde aquí darle las gracias”, afirmó Del Arco.

Aumento de plazas geriátricas

En la misma comisión parlamentaria, tanto Pumares como la diputada del PP Beatriz Polledo le preguntaron también a Del Arco por el número de plazas en las residencias de mayores del Principado y la necesidad de incrementarlas.

La consejera explicó que el Gobierno asturiano ha "planificado, invertido y tenido resultados en el contexto demográfico más exigente de nuestra historia reciente", destacando que la región es "una de las comunidades más envejecidas" y que el Ejecutivo está "respondiendo, incrementando recursos y planificando un sistema a medio y largo plazo".

Detalló que el planteamiento regional incluye "la creación de 725 nuevas plazas” para los próximos tres años, aunque afirmó que "seguimos planificando y valorando" la posibilidad de ampliar esta oferta.

En este sentido, Del Arco quiso enfatizar que no se trata únicamente de aumentar la capacidad de las residencias, sino de hacerlo "con calidad, con profesionales especializados y formados, con ratios adecuados que mejoren la calidad de los cuidados y con infraestructuras adaptadas al modelo de atención, centrado en la persona".

Por eso, los esfuerzos políticos de los últimos años se han centrado en que "las personas envejezcan en los lugares donde viven, con políticas cercanas, con servicios cercanos en el territorio". Asimismo, Del Arco subrayó que "nunca antes se había invertido tanto en servicios sociales en Asturias, y en Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) en concreto".