Vox rechaza implantar zonas tensionadas en Asturias por ser "un ataque directo a la propiedad privada", y advierte de sus consecuencias

Vox rechaza la política de zonas tensionadas impulsada por el Gobierno de Adrián Barbón y sostiene que estas medidas suponen “un ataque directo a la propiedad privada, al ahorro de las familias y al mercado de alquiler”. La portavoz parlamentaria, Carolina López, criticó este viernes la medida, en una rueda de prensa junto a las portavoces municipales de Gijón y Avilés, Sara Álvarez Rouco y Arancha Martínez.

López criticó que el Ejecutivo autonómico pretenda “limitar los alquileres, restringir las viviendas turísticas y considerar gran tenedor a quien posee cinco viviendas”, una medida que calificó como “una auténtica persecución al ahorro y a las familias que han invertido durante años”. Según la portavoz de Vox en la Junta General, el problema de la vivienda no se debe a los propietarios, sino a “años de malas políticas socialistas” que, a su juicio, han "bloqueado suelo, aumentado la burocracia y generado inseguridad jurídica".

Críticas al modelo de zonas tensionadas

La diputada defendió que la aplicación de controles de precios reduce la oferta de alquiler, desincentiva la inversión y aumenta las dificultades de acceso. "Donde se aplican controles de precios siempre ocurre lo mismo. Menos oferta, propietarios retirando viviendas del alquiler, menos inversión y más dificultades para jóvenes y familias trabajadoras”, afirmó.

También censuró las declaraciones del consejero Ovidio Zapico sobre la necesidad de que la Administración “doblegue el mercado”, al considerar que responden a un modelo de “control político, intervención económica y confrontación social”.

Frente a la política del Principado, Vox propuso liberalizar suelo, construir más vivienda, bajar impuestos, combatir la ocupación ilegal y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios. La formación sostiene que estas medidas permitirían aumentar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda.

Reproches en Gijón y Avilés

En Gijón, Sara Álvarez Rouco advirtió de que la declaración de zonas tensionadas en La Arena y Cimavilla “agravará el problema del alquiler” y responsabilizó al "intervencionismo" de la izquierda y del equipo de gobierno de Foro y PP de haber abierto la puerta a esa medida. Rouco recordó que Vox fue el único grupo que votó en contra de la iniciativa impulsada en 2023 para instar al Principado a declarar esas zonas tensionadas.

"El 'Plan Llave' son cero viviendas y 'Gijón Confía Alquilando' apenas ha logrado una vivienda alquilada. Todo es propaganda y titulares”, denunció.

Por su parte, Arancha Martínez criticó la inminente declaración definitiva de La Magdalena como zona tensionada en Avilés y acusó al Gobierno municipal y al Principado de “mangonear el mercado de la vivienda a costa de pequeños propietarios y familias trabajadoras”. La portavoz avilesina aseguró que la regulación puede provocar que algunos propietarios retiren viviendas del alquiler por miedo a la inseguridad jurídica o acaben vendiéndolas a fondos de inversión.