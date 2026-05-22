Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Vox rechaza implantar zonas tensionadas en Asturias por ser "un ataque directo a la propiedad privada", y advierte de sus consecuencias

La formación advierte que la declaración de La Arena y Cimadevilla, en Gijón, y La Magdalena, en Avilés, "agravará el problema del alquiler" en estos barrios

Arancha Martínez, Carolina López y Sara Álvarez Rouco durante la rueda de prensa.

Arancha Martínez, Carolina López y Sara Álvarez Rouco durante la rueda de prensa. / Vox

Alicia García-Ovies

Oviedo

Vox rechaza la política de zonas tensionadas impulsada por el Gobierno de Adrián Barbón y sostiene que estas medidas suponen “un ataque directo a la propiedad privada, al ahorro de las familias y al mercado de alquiler”. La portavoz parlamentaria, Carolina López, criticó este viernes la medida, en una rueda de prensa junto a las portavoces municipales de Gijón y Avilés, Sara Álvarez Rouco y Arancha Martínez.

López criticó que el Ejecutivo autonómico pretenda “limitar los alquileres, restringir las viviendas turísticas y considerar gran tenedor a quien posee cinco viviendas”, una medida que calificó como “una auténtica persecución al ahorro y a las familias que han invertido durante años”. Según la portavoz de Vox en la Junta General, el problema de la vivienda no se debe a los propietarios, sino a “años de malas políticas socialistas” que, a su juicio, han "bloqueado suelo, aumentado la burocracia y generado inseguridad jurídica".

Críticas al modelo de zonas tensionadas

La diputada defendió que la aplicación de controles de precios reduce la oferta de alquiler, desincentiva la inversión y aumenta las dificultades de acceso. "Donde se aplican controles de precios siempre ocurre lo mismo. Menos oferta, propietarios retirando viviendas del alquiler, menos inversión y más dificultades para jóvenes y familias trabajadoras”, afirmó.

También censuró las declaraciones del consejero Ovidio Zapico sobre la necesidad de que la Administración “doblegue el mercado”, al considerar que responden a un modelo de “control político, intervención económica y confrontación social”.

Frente a la política del Principado, Vox propuso liberalizar suelo, construir más vivienda, bajar impuestos, combatir la ocupación ilegal y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios. La formación sostiene que estas medidas permitirían aumentar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda.

Reproches en Gijón y Avilés

En Gijón, Sara Álvarez Rouco advirtió de que la declaración de zonas tensionadas en La Arena y Cimavilla “agravará el problema del alquiler” y responsabilizó al "intervencionismo" de la izquierda y del equipo de gobierno de Foro y PP de haber abierto la puerta a esa medida. Rouco recordó que Vox fue el único grupo que votó en contra de la iniciativa impulsada en 2023 para instar al Principado a declarar esas zonas tensionadas.

"El 'Plan Llave' son cero viviendas y 'Gijón Confía Alquilando' apenas ha logrado una vivienda alquilada. Todo es propaganda y titulares”, denunció.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Arancha Martínez criticó la inminente declaración definitiva de La Magdalena como zona tensionada en Avilés y acusó al Gobierno municipal y al Principado de “mangonear el mercado de la vivienda a costa de pequeños propietarios y familias trabajadoras”. La portavoz avilesina aseguró que la regulación puede provocar que algunos propietarios retiren viviendas del alquiler por miedo a la inseguridad jurídica o acaben vendiéndolas a fondos de inversión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
  2. Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
  3. Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
  4. Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
  5. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
  6. La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"
  7. El refugio de Luis Enrique en Asturias: un pueblín de costa de menos de 100 habitantes con acantilados y mucho verde
  8. Isabel Hevia, la asturiana que se convirtió en camionera para ayudar a su marido y que acabó haciéndose cargo sola del trabajo y de sus dos hijos: 'Yo lo veo como cualquier otro oficio

Vox rechaza implantar zonas tensionadas en Asturias por ser "un ataque directo a la propiedad privada", y advierte de sus consecuencias

Vox rechaza implantar zonas tensionadas en Asturias por ser "un ataque directo a la propiedad privada", y advierte de sus consecuencias

El dictamen final de la comisión de Cerredo mantiene el señalamiento a exconsejeros y funcionarios: "Tienen que ver directamente por acción u omisión"

Gimena Llamedo defiende la "transparencia" de la gestión del Gobierno en el accidente de Cerredo: "Es un papelón traer esa pregunta"

Gimena Llamedo defiende la "transparencia" de la gestión del Gobierno en el accidente de Cerredo: "Es un papelón traer esa pregunta"

La tramitación de la dependencia registra un "avance tímido" y el Principado insiste en que alcanzarán los 180 días a final de año (ahora está en 415): "Trabajaremos incansablemente"

La tramitación de la dependencia registra un "avance tímido" y el Principado insiste en que alcanzarán los 180 días a final de año (ahora está en 415): "Trabajaremos incansablemente"

La actividad legislativa enfrenta a izquierda y derecha en la Junta: leyes paralizadas pendientes de Europa (ahora la de Consumo) y acusaciones de bloqueo

La actividad legislativa enfrenta a izquierda y derecha en la Junta: leyes paralizadas pendientes de Europa (ahora la de Consumo) y acusaciones de bloqueo

La derecha ataca a Barbón por su postura tras la investigación a Zapatero: exigen que aclare "de qué lado se pone"

La derecha ataca a Barbón por su postura tras la investigación a Zapatero: exigen que aclare "de qué lado se pone"

La negociación del dictamen de Cerredo: PSOE y PP rechazan que haga alusión al alcalde de Degaña y su relación con la empresa minera

La negociación del dictamen de Cerredo: PSOE y PP rechazan que haga alusión al alcalde de Degaña y su relación con la empresa minera

Medio centenar de alumnos del Occidente debaten en la Junta sobre los problemas del medio rural: "Invertir en los pueblos es invertir en el futuro"

Medio centenar de alumnos del Occidente debaten en la Junta sobre los problemas del medio rural: "Invertir en los pueblos es invertir en el futuro"
Tracking Pixel Contents