Convocatoria-IU estudiará presentar un voto particular contra el dictamen de Cerredo por la reprobación a funcionarios, a pesar de haberlo aprobado

Tras un año de trabajo, la comisión parlamentaria de investigación del accidente de Cerredo, que acabó con la vida de cinco mineros, culminó este lunes constatando la soledad del PSOE. El partido fue el único que votó en contra del dictamen, que mantiene la reprobación tanto a expolíticos como a funcionarios al considerar que “excede” el objeto de una comisión de estas características.

Los socialistas habían dejado claro en las últimas semanas, desde que Covadonga Tomé, presidenta de la comisión, hiciese público el borrador señalando, entre otros, a los exconsejeros Enrique Fernández —presidente de Hunosa—, Nieves Roqueñí —presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón— y Belarmina Díaz, su rechazo a las conclusiones.

“El dictamen recoge imputaciones, aseveraciones o opiniones que rayan en algunos casos en el señalamiento de ilícitos administrativos o incluso penales, y en cualquier caso exceden del ámbito de las responsabilidades políticas”, afirmó el diputado Jacinto Braña, quien no quiso confirmar todavía si los socialistas presentarán o no un voto particular.

Una cuestión que también estudiará Convocatoria por Asturias-IU. Según adelantó Xabel Vegas, la formación comparte “lo esencial” del dictamen y votará a favor cuando llegue a Pleno; no obstante, anunció que en los próximos días valorarán algunas cuestiones jurídicas del documento y, en particular, el alcance de las responsabilidades que se atribuyen en el informe a tres funcionarios.

“Siempre hemos sido partidarios, no solo de que aparecieran responsabilidades políticas, sino de que se sustancien, con ceses y peticiones de cese”, afirmó Vegas. Pero recordó que su grupo también se mostró contrario a que “aparezcan funcionarios en esas responsabilidades políticas”. Vegas también calificó de “decepción para los asturianos” que los socialistas no hayan querido exigir responsabilidades políticas.

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, insistió en que el objetivo del trabajo parlamentario fue esclarecer los hechos, dirimir responsabilidades políticas y de la Administración y formular propuestas para evitar que se repitan accidentes como los registrados en 2022 y 2025.

Detalló que ahora se abre un plazo de quince días para presentar votos particulares, por lo que el dictamen iría a votación en el último Pleno de este periodo de sesiones.

Sobre cómo dirimir ahora las responsabilidades que se determinan en el dictamen, Tomé aclaró que “nosotros todo lo que podemos pedir son ceses” de quienes tengan un cargo público. En cuanto a los funcionarios, “nosotros los que podemos decidir en qué consiste exactamente esa reprobación”, pero “lo ideal es que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos en un periodo determinado”.

El PSOE se queda solo en el rechazo

El PP, por boca de Rafael Alonso, destacó que el dictamen reconoce responsabilidades políticas y recomienda ayudas para las familias afectadas por los siniestros. Alonso sostuvo que la comisión impulsada por su grupo era “necesaria” y reclamó que las responsabilidades se materialicen mediante ceses o dimisiones.

“Viendo la negativa permanente del Partido Socialista a reconocer la realidad de cualquier cosa vinculada con Cerredo, yo, personalmente, me temo que no habrá ese reconocimiento. Aunque creo que lo importante no es que se haga o no se haga, lo importante es que se debería de hacer”, afirmó.

“Creemos que es una pieza contundente para determinar el ecosistema completamente negligente que permitió que empresas quinquis, tal y como está establecido en una de las actas de la comisión de seguimiento minero, se instalaran en Asturias y, amparados por instrumentos legales dictados para otro fin, usaran del dominio público de todos los españoles para beneficios espurios sin ninguna medida sin someterse a ninguna medida legal”, resumió Gonzalo Centeno, de Vox, el dictamen.

Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, anunció que tampoco va a presentar voto particular porque entiende el texto adecuado y que se ajusta a la realidad de lo que aconteció el accidente, con una empresa que actuó “con total impunidad”.