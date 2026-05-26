Asturias moderniza la ley de Cooperativas para activar su creación, reducir burocracia y ganar competitividad

El Gobierno asturiano impulsará la modernización de las cooperativas regionales a través de una nueva ley que dará respuesta a las necesidades del sector eliminando obstáculos administrativos, reforzando la seguridad jurídica y favoreciendo la competitividad. La norma será votada este jueves en la Junta General, tras un largo proceso de elaboración que contó con el respaldo de Consejo de Economía Social (CAES).

La principal razón de ser de este nuevo proyecto legislativo es actualizar un sector “de gran importancia para la prosperidad económica de la comunidad”, puesto que las cooperativas ejercen como “motores de creación de empleo estable” y por su papel preponderante en el desarrollo de la economía social.

El texto incorpora una gran simplificación administrativa. El consejo rector será obligatorio solo en cooperativas con diez o más personas socias, mientras que las pequeñas podrán elegir si quieren uno o dos administradores.

Además, elimina el informe de gestión como obligación genérica junto al depósito de cuentas anuales; posibilita la disolución, liquidación y extinción simultánea en casos concretos; y suprime, por ejemplo, la obligación de realizar determinadas publicaciones en prensa.

Una de las novedades es que las cooperativas podrán constituirse con un mínimo de dos socios para “facilitar la creación de nuevas entidades y evitar que algunas entren en causa de disolución por reducción del número de integrantes”. Siguiendo en esta línea, se mantiene el capital social mínimo en 3.000 euros, pero se permite que pueda desembolsarse de forma aplazada, siempre que en el momento constitutivo se aporte al menos el 25%.

También crean nuevas figuras de cooperativa, entre ellas las cooperativas de impulso empresarial y las cooperativas de desarrollo local. Y desarrolla con más detalle los derechos, obligaciones, régimen de baja, expulsión o participación en la actividad de las personas socias.

Asimismo, la nueva ley fomenta la página web corporativa no solo como instrumento de publicidad y comunicación, sino como instrumento para favorecer las reuniones y los encuentres telemáticos.

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La previsión es que la ley, una vez aprobada, entre en vigor dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). En este sentido, prevé disposiciones transitorias para expedientes en tramitación y para la adaptación de las cooperativas existentes.