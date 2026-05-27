Encuentro de archiveros de toda España en la Junta General: "Son quienes mejor conocen estas instituciones"
Juan Cofiño recibe a los participantes de la XVIII reunión anual del grupo español de la sección de archiveros parlamentarios y de partidos políticos del Consejo Internacional de Archivos
Archiveros de dieciséis parlamentos autonómicos, así como del Congreso de los Diputados y del Senado, participan hasta este viernes en la XVIII reunión anual del grupo español de la sección de archiveros parlamentarios y de partidos políticos del Consejo Internacional de Archivos, que se celebra en Asturias. Los asistentes fueron recibidos este miércoles por el presidente de la Junta, Juan Cofiño, quien reconoció el trabajo de los archiveros como "pilares fundamentales para la democracia y, aunque ejercen una labor, quizá infravalorada, son ustedes quienes mejor conocen estas instituciones".
"Como gestores de información y conocimiento, son de gran importancia para el desarrollo de cualquier estrategia de éxito que se realice con ese fondo tan importante como es el archivo; un fondo que da a conocer el apasionante pasado del parlamento y reconoce el papel que juega en su función rectora", resaltó Cofiño, quien añadió que, además, "contribuyen, además, a la defensa de los derechos humanos y a la memoria histórica".
El parlamentario asturiano desgranó las muchas labores que realizan: "Promueven el conocimiento, custodian y preservan nuestra memoria parlamentaria, difunden el patrimonio histórico, dan acceso a la información parlamentaria, son garantía de protección de datos, impulsan la investigación histórica, apoyan la gestión documental de los parlamentos, así como la transparencia y la rendición de cuentas de los mismos, y, además, dan agilidad en la localización de la información de nuestros parlamentos".
Finalmente, Cofiño felicitó a estos profesionales "por su labor, una labor que se debe poner en valor porque es imprescindible y fundamental para la transparencia de los parlamentos".
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