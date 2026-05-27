Asturias estudiará la veda del salmón al final de temporada en base a "criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad en el largo plazo"

La posible veda del salmón en los ríos asturianos se estudiará una vez termine la temporada, teniendo en cuenta "criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad en el largo plazo". Así lo manifestó el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, quien rechazó que cuestiones de esta importancia sean “cosa de la izquierda”, sino que se toman “en base al conocimiento y la situación que se tiene, no solo de un año, sino de la evolución de la especie”.

El futuro del salmón ha saltado al debate político en las últimas semanas ante la baja población que viene detectándose en los últimos años y que ha quedado más constatada que nunca con el campanu más tardío de la historia. Veintitrés jornadas efectivas de temporada de pesca tardó el ejemplar en ser pescado.

No obstante, el consejero insistió en que “no estamos ante una presión pesquera creciente, sino ante un escenario donde las restricciones se han endurecido y donde los pescadores han asumido importantes sacrificios”. En este sentido, aseguró que “el esfuerzo pesquero ha descendido notablemente por la reducción del número de licencias, del número de pescadores y de la demanda de permisos en cotos salmoneros”.

Asimismo, resaltó que Asturias lleva muchos años aplicando "criterios de prudencia y responsabilidad" y realizando numerosos estudios, censos poblaciones, programas de reproducción e inversiones en materia de conservación, restauración, investigación o vigilancia.

“La gestión piscícola no puede hacerse con decisiones improvisadas, tiene que hacerse apoyándose en esa información científica, en el seguimiento continuado de poblaciones, en el conocimiento acumulado desde hace décadas de trabajo técnico”, defendió.

Foro rechaza la veda

Marcos Líndez hizo este análisis ante una interpelación del diputado de Foro, Adrián Pumares, quien rechazó que la veda sea la solución al declive de la especie y defendió que “las cañas no son la causa de la escasez de salmones en los ríos asturianos”.

Recordó que las capturas han pasado de 1.301 salmones en 2012 a solo 376 en 2024, y criticó que se pretenda “simplificar un problema complejo” responsabilizando exclusivamente a los pescadores.

Pumares también puso varias propuestas sobre la mesa: instalar contadores en todas las cuencas salmoneras para conocer el número real de ejemplares que remontan cada río y adaptar los cupos de pesca a la situación específica de cada temporada. El dirigente de Foro reivindicó además el papel de los pescadores como aliados fundamentales en la conservación del salmón y puso como ejemplo el Proyecto Arca, impulsado para liberar un millón de alevines y evaluar la eficacia de las repoblaciones