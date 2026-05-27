El PP acusa al Gobierno asturiano de perder plazas geriátricas y Derechos Sociales defiende su plan para crear 725 más

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, defendió este miércoles que, frente a la versión "catastrofista" ofrecida por el Partido Popular respecto a su departamento, "la realidad es que este Gobierno está ampliando recursos, fortaleciendo servicios, sosteniendo un modelo de cuidados de calidad". "Así que no acepto su caricatura de la realidad. Tampoco acepto que se diga que las personas dependientes están abandonadas. Su continuo intento por desacreditarme, señora Polledo, no sustituye a los hechos”, respondió duramente a la diputada Beatriz Polledo.

La popular no se quedó atrás. En su intervención, sostuvo que hay “miles de familias” esperando durante meses o años una plaza pública, ejemplificando que hace una década se atendía al 80% de los solicitantes de plaza geriátrica y que ahora solo “al 40%”. También acusó al Ejecutivo de haber perdido 334 plazas públicas y concertadas en cinco años, y de ejecutar solo el 6% de la inversión prevista en residencias del ERA en 2025.

Para Polledo, el Gobierno asturiano mantiene “tensionado” el sistema de dependencia y no garantiza una red suficiente de plazas públicas en residencias geriátricas. La diputada reprochó a la consejera una vez más que las familias esperen “entre 15 y 17 meses” por una ayuda a la dependencia, pese a que la ley fija un plazo de seis meses.

Por su parte, Del Arco rechazó que la atención a las personas mayores y dependientes deba identificarse “exclusivamente” con una plaza residencial. Defendió que el sistema público también responde con ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, promoción de la autonomía personal, apoyo a cuidadores, atención comunitaria y recursos de proximidad. “Permanecer en el domicilio no significa estar abandonado”, sostuvo.

La titular de Derechos Sociales admitió que existe “tensión en el sistema” por el envejecimiento de la población asturiana, pero aseguró que el Gobierno está actuando. En ese sentido, citó más de 270 millones de euros destinados a los ayuntamientos para reforzar la red de atención, el plan de inversión en residencias y la creación de 725 plazas más, con actuaciones previstas en Taramundi y Peñamellera Baja.

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Del Arco también señaló que el acuerdo marco para concertar plazas y actualizar precios está en revisión jurídica y fue elaborado con participación del sector. La consejera acusó al PP de trasladar una “caricatura” de la realidad y de rechazar presupuestos que, según dijo, permitirían contratar más profesionales, abrir nuevos recursos y ampliar la red pública.