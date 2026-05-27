El Principado modificará la ley de Seguridad Minera para tener más herramientas contra "incumplimientos de especial gravedad"

El Gobierno de Asturias modificará la ley de Seguridad Minera para dotar a la administración de instrumentos más adecuados para reaccionar frente a incumplimientos de especial gravedad como el que está ocurriendo en Mina Miura, donde los trabajadores llevan un año sin cobrar.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, anunció que llevan trabajando en la propuesta desde que hace dos semanas se reunieran con los mineros, quienes finalizaron frente a la Junta General una marcha de seis días que arrancó en Ibias, donde se ubica la explotación, tras un encierro de dos semanas.

“Desde ese mismo momento asumimos el compromiso, es decir, la responsabilidad política, de estudiar todas las vías legales posibles para intentar dar respuesta a su grave situación y, sobre todo, la de exigir responsabilidades por una gestión empresarial de la que me voy a ahorrar calificativos”, explicó Sánchez.

Asimismo, indicó que solicitará una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios para exponer y analizar conjuntamente esa medida y si existe acuerdo impulsar la modificación legislativa para que sea aprobada "con el procedimiento más ágil posible". "Yo creo que esto es un ejercicio de responsabilidad política", dijo.

Sánchez hizo el anuncio tras una pregunta del diputado del PP Rafael Alonso que, una vez, más, le volvió a preguntar sobre las responsabilidades políticas del accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores. En este sentido, el consejero reiteró que su responsabilidad política ahora mismo está centrada en dos cuestiones que son clave.

En primer lugar, completar la evaluación conjunta que están haciendo con el Instituto de Transición Justa en torno a esas explotaciones de carbón del suroccidente y su posible colisión tanto con la ley de Cambio Climático como con el plan de cierre de la minería no competitiva; y, por otro lado, asumir esas 11 recomendaciones que ha hecho la Inspección General de Servicios que están contenidas en el 'Plan Regenera' y que semana a semana avanzan en su cumplimiento.

“Los asturianos no van a olvidar la tragedia de Cerredo”

Por su parte, el diputado del PP insistió en que el Gobierno, "como siempre, dilata los problemas esperando que se olviden y los asturianos no van a olvidar la tragedia de Cerredo". “Ustedes pasaron del caiga quien caiga a que, parece ser, no caiga nadie y eso motiva que se queden solos en el dictamen y que el señor Barbón tenga que hacer motivos de motivación. Han decidido aislarse y enroscarse en esa posición”, afirmó.

También recordó que la Inspección General de Servicios envió un contrato a la Fiscalía entre Combayl y Blue Solving. “¿No le parece lo suficientemente relevante para que hubieran tomado alguna medida disuasoria?”, preguntó. E insistió en que es “ineludible” que reconozcan y materialicen las responsabilidades políticas.