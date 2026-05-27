Zapico defiende la implantación de zonas tensionadas y la colaboración con las administraciones para poner vivienda en el mercado

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, tuvo que hacer frente este miércoles a las críticas de la derecha por su “intervencionismo”, “improvisación” y falta de resultados concretos en las políticas de vivienda. Los diputados Agustín Cuervas-Mons (PP) y Javier Jové (Vox) cuestionaron el protocolo “vacío de contenido” que firmaron recientemente con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la declaración de zonas tensionadas.

A lo largo de sus respuestas, Zapico defendió la intervención pública como herramienta necesaria para garantizar el acceso a una vivienda asequible y contrapuso su modelo al de quienes, dijo, entienden la vivienda “como un negocio y no como un derecho”. “Nosotros entendemos que tenemos que intervenir en el mercado, porque el mercado no se regula solo”, insistió.

El primer enfrentamiento fue contra Javier Jové, quien criticó la ley estatal de Vivienda y cargó contra la declaración de las zonas tensionadas. Sostuvo que algunos diagnósticos se habrían elaborado con muestras muy reducidas y que en ciertas localidades no se cumplirían los criterios vinculados al esfuerzo económico de acceso a la vivienda, sino únicamente los relacionados con la evolución de precios por encima del IPC.

Jové citó el volumen de viviendas vacías en el oriente asturiano. “El 19% de las viviendas de Llanes están vacías” y en Cabrales, dijo, “casi el 50%”. “Vivienda hay de sobra. El problema es que no hay viviendas en el mercado de alquiler”, resumió.

Cuatro nuevas zonas tensionadas

El consejero rechazó las acusaciones de improvisación y defendió que las ocho zonas tensionadas ya declaradas fueron “rigurosamente establecidas”. Además, anunció que esta misma semana firmará cuatro nuevas declaraciones en el concejo de Llanes: Poo, Barro, Niembro y Nueva (Llanes).

También vinculó parte del problema de acceso a la vivienda en zonas turísticas con el alquiler vacacional: “Con las cantidades de dinero que sacan por alquilar sus pisos posiblemente julio, agosto y septiembre sacan muchísimo más dinero que por tener una familia establecida el resto del año”. Y acusó a Vox de estar de parte de “rentistas” y de quienes entienden la vivienda “como un negocio y no como un derecho”.

La discusión derivó después hacia el parque público de vivienda. Jové acusó al Principado de mala gestión y citó datos de Vipasa: 9.613 viviendas, 643 vacantes y 2.541 inquilinos morosos. Según el diputado, “el 28% de los inquilinos de Vipasa no pagan la renta” y la morosidad supera los cinco millones de euros.

Sobre la morosidad, Zapico remarcó que “mientras yo sea consejero de vivienda del Gobierno de Asturias, no habrá desahucios por impagos involuntarios”. No obstante, añadió que los derechos deben ir acompañados de deberes, entre ellos pagar el alquiler cuando las condiciones económicas lo permitan, cuidar la vivienda y respetar la convivencia.

Un protocolo "de la nada"

El segundo debate de vivienda de la mañana llegó con una pregunta de Agustín Cuervas-Mons sobre el protocolo firmado el 19 de marzo de 2026 entre el Principado, el Ministerio de Vivienda y Casa47. El diputado popular lo calificó como “el convenio de la nada” y “una tomadura de pelo”, al entender que no fija viviendas concretas, precios, obligaciones ni compromisos exigibles.

También acusó al Gobierno de convertir la firma en un acto propagandístico y resumió su crítica con una expresión: “política de vivienda al bulto”.

Por su parte, Zapico defendió el protocolo como un primer paso para movilizar vivienda y puso como ejemplo las 37 familias adjudicatarias de pisos de Casa47. “Es el primer paso que nos va a servir para unas semanas poder firmar un convenio, que nos permita gestionar la vivienda que Casa47 pueda tener en la comunidad. Para tener más capacidad de respuesta, un parque público más eficiente y no tener viviendas cerradas”, detalló.