Asturias inicia la tramitación para prohibir los menores y el consumo de alcohol en los toros, a pesar del rechazo de la derecha
"Los espectáculos taurinos son una rémora del pasado que nos avergüenza como sociedad", aseguró Xabel Vegas, de Convocatoria, al defender la propuesta presentada junto con Covadonga Tomé y que contó con el apoyo del PSOE
PP, Vpx y Foro acusan a la izquierda de "sectarismo", "hispanofobia" y querer "asfixiar" a los empresarios
La ley para prohibir la entrada de menores y la venta de alcohol en espectáculos taurinos iniciará su tramitación parlamentaria, a pesar del rechazo de la derecha. En un tenso debate, los grupos de la izquierda (PSOE, Convocatoria por Asturias-IU y Covadonga Tomé) defendieron la protección de la infancia y el bienestar animal, mientras el resto de la oposición (PP, Vox y Foro) denunció una ofensiva contra la tauromaquia.
El diputado de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, explicó que la nueva proposición retoma una reforma presentada al inicio de la legislatura y que, según denunció, quedó "bloqueada" por la falta de convocatoria de la ponencia parlamentaria. Vegas acusó a la derecha y a la extrema derecha de recurrir al “filibusterismo político” para retrasar la tramitación de la ley. "Los espectáculos taurinos son una rémora del pasado que nos avergüenza como sociedad", sostuvo.
Los promotores de la iniciativa defendieron que la ley busca evitar que los menores asistan a espectáculos “sangrientos y violentos”. Vegas citó las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y recordó que la ley asturiana de Infancia y Adolescencia ya recoge que los poderes públicos deben evitar que los menores acudan a espectáculos de tortura animal.
La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé resumió el contenido de la reforma en dos medidas: “No al acceso de los menores a corridas de toros y cero alcohol en las mismas”. Tomé defendió que la tauromaquia es “violencia” y “tortura animal como espectáculo”, y sostuvo que la exposición de niños y niñas a este tipo de prácticas puede afectar a su empatía y a su percepción de la violencia.
La medida, presentada en conjunto por Convocatoria y Covadonga Tomé, contó con el respaldo del PSOE. Ricardo Fernández afirmó que ante las "lecciones de españolidad" de la derecha, los socialistas defienden que España evolucione hacia la senda "del progreso y del respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas". Y recordó que regulaciones similares ya se aprobaron en otras comunidades.
Rechazo de Foro, PP y Vox
Por su parte, el diputado del PP Luis Venta tildó de "absurdo parlamentario" y de "engaño" esta iniciativa que trata de "desviar el foco político de lo que pasa en el país" y está basada en el "sectarismo para prohibir y sancionar, la democracia de la izquierda".
Javier Jové, de Vox, elevó el tono y calificó la proposición como una ley “hispanófoba” y de “autoodio”. Defendió que la tauromaquia forma parte de la identidad española y acusó a la izquierda de querer “desespañolizar Asturias”, tras preguntarles si le importa "herir la sensibilidad de los 2.000 niños que se abortan todos los años en Asturias".
El diputado de Foro, Adrián Pumares, acusó a la izquierda de utilizar la protección de los menores como “excusa” para dificultar económicamente la celebración de corridas de toros. En su opinión, la prohibición de vender alcohol en las corridas busca impedir que los empresarios puedan obtener ingresos por esa vía y “asfixiar” la actividad taurina.
La proposición continuará ahora su tramitación parlamentaria. Los grupos que la impulsan confían en que pueda aprobarse durante esta legislatura y llegue a aplicarse antes de la feria taurina de este verano.
Perdonar el salario social
Otra ley que iniciará su tramitación será la presentada por el PSOE y Convocatoria para perdonar la deuda a los cientos de asturianos que cobraron indebiamente el salario social básico, a causa de la demora de la Administración para actualizar los datos y comprobar si tenían derecho a los pagos. La propuesta contó con el respaldo de toda la izquierda, así como del PP y Foro. Vox se abstuvo.
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