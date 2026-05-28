Barbón cree que "hay tiempo" para decidir qué hacer con la basura restante de Cogersa y apunta también a que la gestión del Consorcio debe ser "mejor"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó este jueves que el debate sobre qué hacer con el combustible sólido recuperado, el CSR, debe abordarse “de manera rigurosa, sensata y coherente”, pero sostuvo que “hay tiempo” porque el arranque de La Plantona (planta de fracción resto) no esta previsto hasta otoño y tienen capacidad para dos años de almacenamiento.

En su intervención, admitió que las previsiones iniciales sobre el interés empresarial por el combustible sólido recuperado que generará dicha planta no se cumplieron. “No fue así, es verdad y hay que reconocerlo”, señaló el presidente, que reconoció que los datos que recibió entonces apuntaban a una demanda que finalmente no se produjo.

Puestos a reconocer errores, el presidente fue también claro al decir que “Cogersa tiene que gestionarse mejor”, apuntando, sin decirlo, al nombre a Paz Orviz, gerente del organismo. De este modo, ratificó las palabras del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, quien al ser cuestionado sobre la gestión de los residuos llegó a afirmar que “hay que mejorar la gestión de Cogersa. Es evidente. Cada vez que surge un problema hay que explicarlo y eso es lo que pide este consejero porque es lo que pide el Gobierno”.

No obstante, Barbón insistió que el consorcio “no es un problema”, sino “una oportunidad” para la economía circular de Asturias, pero reclamó que el debate sobre el CSR se plantee con claridad. También pidió mayor implicación de los ayuntamientos en el reciclaje y defendió que se penalice más a quienes no reciclen y se favorezca a quienes sí lo hagan.

La salida de la planta

Pumares también centró su intervención en la falta de una solución clara para el CSR. El diputado de Foro recordó que esa instalación recibirá los residuos mezclados de Asturias, extraerá los materiales reciclables y convertirá la fracción restante en combustible sólido recuperado, que definió como “basura que no se puede reciclar”. También advirtió de que la planta puede producir unas 150.000 toneladas de CSR y preguntó qué destino tendrán.

El parlamentario reprochó al Gobierno que en 2023 defendiera que ese material tendría un “aprovechamiento energético de primer nivel” y que las empresas se interesarían por él. Según Pumares, las licitaciones posteriores demostraron que “ni pagando” se encontró salida para ese residuo, y acusó al Ejecutivo de no saber qué hacer con la basura que genera Cogersa.