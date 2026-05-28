Barbón defiende la “limpieza” y "dignidad" del PSOE en plena presión judicial sobre el partido: "Ninguno de los ministros de Zapatero tuvo que dimitir por corrupción"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió este miércoles en la Junta General que el PSOE es una organización “limpia y digna”, en respuesta a las acusaciones de Vox sobre los casos de supuesta corrupción que afectan al partido. El jefe del Ejecutivo asturiano admitió que puede haber dirigentes que “no son dignos” de militar en el PSOE, pero separó esos comportamientos de la trayectoria de una formación que, subrayó, está integrada por “millones de votantes y miles y miles de militantes”.

El debate llegó en un momento especialmente delicado para el PSOE. Solo veinticuatro horas después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase a Ferraz para requerir documentación en relación con una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que le afectaban al PSOE o al Gobierno. Y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero citado a declarar por la Audiencia Nacional como investigado en el caso "Plus Ultra", por presuntos delitos de tráfico de influencias.

“Tolerancia cero”

La pregunta lanzada por la portavoz de Vox, Carolina López, fue clara y directa: "Si en el PSOE tienen 'tolerancia cero' con la corrupción, ¿por qué siempre tapan, callan y aguantan hasta que la UCO, los jueces o la prensa les obligan a actuar?". Le respondió Barbón incidiendo en esa afirmación y remarcando su “tolerancia cero” contra la corrupción, contra los corruptos y contra quienes “corrompen la política”. El presidente asturiano afirmó que le “repugna” y sostuvo que su rechazo es “total, absoluto y radical”. Una posición que vinculó, en alusión a Vox, con su oposición al racismo, la xenofobia, los ataques al colectivo LGTBI y los planteamientos que, a su juicio, buscan una "involución política y social".

La portavoz de Vox Carolina López denunció lo que definió como una “lista interminable” de casos vinculados al socialismo. La parlamentaria citó, entre otros, el caso Ábalos y la investigación sobre Zapatero, y rememoró el caso Marea y el caso Villa (ambos en Asturias). Por lo que acusó al PSOE de haber convertido la corrupción en una “práctica habitual” dentro de la política española.

Presunción de inocencia

El presidente asturiano respondió que los casos que afectan a antiguos dirigentes no pueden utilizarse para deslegitimar al conjunto del partido. “El PSOE no son x dirigentes”, afirmó Barbón, que reivindicó la militancia socialista y recordó que algunos responsables señalados o investigados han sido apartados o expulsados de la organización.

Aseguró, asimismo, haber tenido "los justos" vínculos con Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE. "El socialismo asturiano, a los ojos del señor Cerdán, no era grato. Tendría amigos y contactos en Asturias, pero les animo a que lean el sumario cuando se refiere a Adriana Lastra y al socialismo asturiano", afirmó.

Barbón también recurrió a la presunción de inocencia como dique frente al desgaste político derivado de las investigaciones. Sobre Zapatero, subrayó que no se juzga su gestión como presidente del Gobierno, recordando que "ninguno de sus ministros tuvo que dimitir por ser acusado de corrupción". También volvió a remarcar el "campañón" que se marcó en las elecciones generales de 2023, donde fue "clave" para remontar lo que se daba por una derrota segura para los socialistas.

E insistió en que pide para él el mismo principio que reclamaría para cualquier adversario político. “Yo lo único que pido para Zapatero es lo que pido para usted o el señor Queipo: presunción”, señaló.