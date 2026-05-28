Las cooperativas asturianas disponen ya de una ley más "moderna" y "ágil" para "competir, crecer y generar empleo"

Las cooperativas asturianas progresarán a partir de ahora bajo un marco legislativo más “moderno” y “ágil”, que les permitirá "competir, crecer y generar empleo que hace territorio", tras la aprobación en la Junta General de la ley de Cooperativas. La norma, que sustituye la vigente desde 2010, fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox que se abstuvo.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, fue el encargado de defender un texto que apuesta por la flexibilidad económica inicial, de manera que aunque se mantiene el capital social mínimo en 3.000 euros, no se exigirá su desembolso íntegro desde el inicio si se produce un pago inicial del 25 por ciento.

Por otro lado, ofrece más facilidades de creación, ya que se reduce a dos personas el número mínimo de socios para constituir una cooperativa y crea nuevas figuras como las cooperativas de impulso empresarial.

El diputado del PP Andrés Ruiz anunció su voto a favor destacando que “en una economía de libre mercado y libre asociación, las cooperativas son una figura esencial, que vertebra los territorios, que crea redes más allá de la asociación económica y laboral, y una figura esencial en los procesos de reconversión”.

Sara Álvarez Rouco, de Vox, lamentó que, a pesar de las ligeras mejoras incorporadas en la ley “se ha perdido la oportunidad de dotar a las cooperativas de un marco realmente moderno, competitivo y atractivo”. “Las novedades permiten un mínimo avance que hay que valorar positivamente, pero no dejan de ser más que una mejora parcial”, afirmó, antes de anunciar que se abstendrían.

Xabel Vegas, diputado de Convocatoria-IU, destacó que la norma fue elaborada desde el diálogo, la experiencia acumulada y la necesidad "ineludible" de dotar a las cooperativas de "las mejores herramientas"; y remarcó que demuestra que “creemos en la economía social, empleo estable y democrático”.

Por su parte, Adrián Pumares subrayó que la actualización dotará de un marco normativo "propio del siglo XXI, después de tres lustros" sin renovarse, mientras que Covadonga Tomé insistió en la importancia de reforzar el apoyo a este tipo de organización empresarial que permite generar riqueza económica y social "desde un punto de vista colectivo".

Por último, María Esther Freile (PSOE) remarcó que la ley es “por y para los cooperativistas”, organismos que demuestran que “la rentabilidad económica puede ir de la mano de la rentabilidad social”. E insistió en que la norma permite dotar a Asturias de un cooperativismo “seguro, moderno, ágil y al servicio de todos”.