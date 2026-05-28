Queipo acusa a Barbón de "sectarismo" e "inacción", y este le diagnostica "síndrome prelectoral precoz"

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, acusó este miércoles al Gobierno de Adrián Barbón de "sectarismo" e inacción" durante un enfrentamiento en el que cargó contra la "mala gestión" de los servicios sociales. Un ataque que fue respondido por el presidentel del Principado reprochándole que "no tira" y diagnosticándole "síndrome preelectoral precoz".

Lanzó Queipo una larga batería de cuestiones sobre sanidad, listas de espera, dependencia, Cogersa, Cerredo y la relación del Gobierno autonómico con los ayuntamientos gobernados por el PP. "Dígame usted, ¿está satisfecho de verdad con la gestión de la sanidad en Asturias? ¿Está usted de verdad satisfecho con que haya más de 180.000 asturianos en alguna lista de espera? ¿Está de verdad usted satisfecho con que miles de asturianos tengan que esperar meses por una prueba diagnóstica, por una consulta, por una operación?", preguntó.

Y siguió: "O a lo mejor está usted satisfecho con que su gobierno haga esperar precisamente a quienes no pueden esperar. ¿A usted eso le parece que es para estar satisfecho? A lo mejor le parece que no es una cifra importante, pero solamente en esos tres años en legislatura han fallecido 4.000 personas en Asturias esperando por la ayuda a la dependencia".

El presidente del PP también pidió explicaciones sobre Cogersa, el seguro de la planta vinculada a una inversión de 80 millones, el “tarifazo” de la basura, el tratamiento de residuos de construcción y demolición, y el dictamen de la comisión de investigación de Cerredo. "¿Está usted satisfecho con el voto negativo de sus diputados al dictamen de la Comisión de Investigación de Cerredo? ¿Va usted a votar en contra del dictamen cuando llegue a este pleno? ¿Dio usted esa orden?", le preguntó.

Quiepo finalizó su intervención acusando a Barbón de que le importa "más la supervivencia de su partido que cuidar Asturias; eso es lo que se percibe con toda claridad. Usted ya ha fallado Asturias, usted y su gobierno".

"Síndrome preelectoral precoz"

Barbón apenas entró en algunas de esas cuestiones. El presidente desplazó el foco hacia el perfil político del líder del PP. Le atribuyó un “síndrome preelectoral precoz” y sostuvo que esa actitud responde a que “no tira”. Según Barbón, Queipo tiene datos que muestran que, cuando se pregunta a los asturianos a quién ven como presidente, su porcentaje espontáneo es “mínimo”, y que en una comparación directa entre ambos él le aventaja por “más de veintipico puntos”.

El jefe del Ejecutivo sí respondió de forma parcial sobre sanidad y dependencia. Aseguró que Asturias es la comunidad que más invierte por habitante en salud pública y negó que sea la quinta con mayor privatización sanitaria. Según Barbón, solo el 0,46% se destina a sanidad privada y el resto corresponde a fundaciones sin ánimo de lucro integradas en la actividad del Sespa, como el hospital de Jove. Sobre dependencia, reconoció que existe “un problema” y defendió el plan del Gobierno para situar las resoluciones dentro de los 180 días antes de final de año.

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Barbón cerró su intervención presentando al PSOE como la opción más fiable para defender los servicios públicos frente al PP. “Entre ustedes y nosotros, a la hora de defender los servicios públicos, ganamos infinitamente nosotros”, afirmó, tras acusar a Queipo de votar en contra de los presupuestos que incluían el programa "Asturias Educa" y de haber pronosticado erróneamente el cierre del hospital de Jarrio.