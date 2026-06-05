El PP exige al Principado que rechace la "artimaña" de Sánchez de negociar bilateralmente la financiación y Peláez lo ve "absolutamente irresponsable"
El consejero de Hacienda insiste en que la "obligación" del Principado es acudir a defender los intereses de la región, mientras el diputado popular Andrés Ruiz ve "una trampa para beneficiar a Cataluña"
La próxima ronda de negociaciones bilaterales para negociar la modificación del modelo de financiación autonómica provocó este viernes un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno asturiano y el Partido Popular. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, insistió en que sentarse a negociar para “defender los intereses” de la región es su “obligación”, mientras el diputado Andrés Ruiz exigió que rechace “la artimaña” de Pedro Sánchez.
El parlamentario popular aseguró que la ronda de reuniones bilaterales es “una trampa para beneficiar a Cataluña y debilitar las posiciones y los intereses de Asturias”. A su juicio, con su propuesta de negociar a puerta cerrada el proyecto pactado entre el Gobierno de Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el Ministerio busca “separar a las autonomías para que sean más débiles y así poder meterles sus pactos con los independentistas catalanes sorbo a sorbo”.
Por el contrario, sostiene el PP, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es donde las autonomías firmantes de la Declaración de Santiago, donde está Asturias, “pueden hacer valer su voz de manera conjunta y no por separado”. “Reclamamos al Principado que haga como la inmensa mayoría de las comunidades y rechace participar en esta pantomima que pretende salvar la cara de un presidente en las horas de descuento”, pidió Ruiz.
E insistió en que “Asturias debe cumplir con la multilateralidad que el consejero firmó en Santiago y en la Mesa de Financiación, y no bendecir con su presencia una bilateralidad que es una trampa para debilitar nuestras posiciones”.
Por su parte, el consejero de Hacienda cargó contra actitud "absolutamente irresponsable" de los populares y aseguró que las reuniones bilaterales son necesarias para que el Ministerio pueda “conocer” la posición de Asturias. “A nosotros no nos gusta la propuesta que se planteó, ni por el fondo ni por las formas. Pero nosotros acudiremos a ese diálogo, obviamente, porque si el Ministerio te llama debes acudir para defender los intereses de Asturias”, afirmó Peláez.
En este sentido, acusó a los populares asturianos de mantener una posición “incongruente” con la defendida por el líder del PP en Génova, Aberto Núñez Feijóo, cuando en 2009 se negoció la anterior reforma del modelo de financiación, la cual arrancó “de una forma similar con un pacto con Cataluña”. Tirando de hemeroteca, Peláez recordó que el por entonces presidente de Galicia no solo acudió a las reuniones bilaterales, sino que llegó a afirmar que “los gallegos seremos los últimos en levantarnos”.
Es verdad, reconoció, que finalmente Galicia votó en contra, pero “hizo lo que tenía que hacer para defender” los intereses de su comunidad. “Eso es lo que Asturias va hacer, sin apriorismos. Bueno, sí hay uno: ya hemos dicho que la propuesta como está no nos vale”, sentenció Peláez.
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