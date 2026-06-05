Vox cuestiona que el Principado pueda tener preferencia para comprar pisos en zonas tensionadas: "Atufa a inconstitucionalidad"
El diputado Javier Jové acusa al consejero Ovidio Zapico de querer "desguazar el mercado de la vivienda" y advierte de consecuencias "terribles" si la medida sale adelante
La incorporación en la futura ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA) del derecho de tanteo y retracto en las nuevas zonas de mercado restringido, que afectará a las zonas tensionadas y turísticas protegidas, fue cuestionado este viernes por el diputado de Vox, Javier Jové, quien advirtió que esta medida no solo se va a encontrar con trabas económicas, sino jurídicas. “Atufa a inconstitucionalidad”, afirmó, sin descartar que su formación pueda acudir a los tribunales.
Jové acusó al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de estar “empeñado en desguazar el mercado de la vivienda”, justificando cada vez medidas más intervencionistas, y criticó que el Principado quiera decirle a los asturianos “a quién vender su casa”. Es decir, ejemplificó, “si yo quiero venderle una casa a mi sobrino el camarada Zapico puede venir y decir que no, anular esa venta y quedarse con la casa. Es alucinante”.
Actualmente, las zonas tensionadas en Asturias son Llanes (capital) y Posada (Llanes), y Poo y Arenas (Cabrales), los barrios gijoneses de La Arena y Cimadevilla (Gijón), Luanco (Gozón) y La Magdalena (Avilés).
“Resulta que nos vamos a dedicar a comprar viviendas en las zonas exclusivas de las ciudades, a precio de oro y costeadas por el resto de los asturianos, para un reducido número de privilegiados que van a vivir como señoritos sin haber pagado nada”, afirmó Jové.
El diputado advirtió que esta medida va a tener un “impacto brutal” sobre el mercado de la vivienda, retrayendo a grandes inversores que “no van a querer venir a Asturias a poner vivienda en funcionamiento”. Y puso en duda que no sea inconstitucional. “El camarada Zapico ya se ha llevado varios revolcones por tratar de llevar a término leyes que han sido paralizadas por contravenir el derecho comunitario”, advirtió.
Asimismo, cuestionó de dónde va a salir el dinero para adquirir esos inmuebles. Según explicó, en los primeros presupuestos que presentó la consejería de Ovidio Zapico ya incluyeron una partida de 400.000 euros para ejercitar derechos de tanteo y retracto, que este año ha bajando a 200.000 euros. También se contemplaba en esas primeras cuentas un millón para adquirir viviendas libres, que en este ejercicio se quedó en 500.000 euros.
“Esto es una amenaza que difícilmente se pueda poner en práctica”, reconoció Jové. No obstante, avisó que ya tiene preparada una lista de leyes para derogar que presentará al PP si ambos consiguen formar gobierno. De todas formas, reconoció que los plazos para aprobar la LOITA son “muy justos”: “Yo espero que no les dé tiempo porque el daño que haría a retracción de inversiones inmobiliarias sería tremendo”.
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