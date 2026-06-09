Bronco debate por el plan del Principado para adquirir pisos: el PP lo considera "más propio de Venezuela que de Europa" y el Gobierno les acusa de "meter miedo"

La decisión del Principado de hacer uso de su derecho a tanteo y retracto en zonas tensionadas provocó este martes un bronco enfrentamiento entre la consejera de Presidencia y vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, y el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, quien acusó al Ejecutivo autonómico de plantear medidas “radicales”, “intervencionistas” e “injustas”. “No meta miedo, no quite ese papel a Vox. La propiedad privada está garantizada, los propietarios jamás sufrirán una merma económica ni una pérdida de sus derechos”, le respondió la socialista.

Llamedo advirtió que “los únicos que podrán preocuparse son los especuladores, que cuando escuchan la palabra vivienda oyen el sonido de la caja registradora”. Por el contrario, dijo, el Gobierno trabaja para garantizar el derecho al acceso a la vivienda. “Eso sí es una preocupación para este gobierno, que además compartimos con las familias asturianas, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para garantizarlo”, sentenció.

Para Cuervas-Mons esta medida es una “pseudoexpropiación” y pidió explicaciones sobre el dinero público previsto, el número de viviendas que se adquirirían, los criterios de selección y los plazos de pago a los propietarios. El derecho de tanteo y retracto permite al Principado tener prioridad al adquirir viviendas y solares en zonas tensionadas, siempre y cuando igualen el precio acordado por el vendedor con un tercero.

El diputado popular advirtió de que la medida puede generar inseguridad en operaciones de compraventa entre particulares y defendió que muchos asturianos han destinado sus ahorros a adquirir una vivienda para transmitirla libremente. “Hay muchos ciudadanos que han hecho de la vivienda la inversión de su vida, que la quieren tener en propiedad y transmitir libremente”, defendió.

Según sostuvo, la política del Gobierno autonómico es “más propia de Venezuela que de Europa” y auguró que acabará provocando una vivienda “más cara y más escasa” en Asturias.

"Menos demagogia"

Estas críticas fueron contestadas por Llamedo reclamando “menos demagogia” ante un problema que definió como una emergencia social. La consejera aseguró que el Ejecutivo “está obligado a explorar todas las posibilidades a su alcance, siempre dentro de sus competencias y con respeto a la legalidad”.

La titular de Presidencia acusó al PP de recurrir al “miedo” antes de conocer el texto de la futura normativa. También recordó que instrumentos como el tanteo y retracto existen en otras comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Euskadi y Navarra, algunas gobernadas por el Partido Popular. Además, señaló que la normativa asturiana actual ya recoge esta posibilidad.

Llamedo explicó que cualquier instrumento de este tipo requerirá un desarrollo reglamentario que concretará su aplicación. Insistió en que "no habrá merma económica" para los propietarios porque, si la Administración adquiere viviendas por esta vía, lo hará “al mismo precio”.

Asimismo, defendió todas las actuaciones en materia de vivienda que el Principado está desarrollando, como el “Alquilámoste” o la regulación de los pisos de uso turístico.