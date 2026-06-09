El dispositivo sanitario para el verano asturiano: 137 nuevos profesionales, ambulancias de refuerzo y cierres escalonados de camas hospitalarias

El Servicio de Salud de Principado pondrá nuevamente este año en marcha un dispositivo específico para garantizar la atención sanitaria en verano tanto a la población asturiana como a los miles de turistas que visitarán la región. “No improvisamos”, afirmó la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ante las críticas de Vox en la Junta General sobre una posible saturación del sistema sanitario en esos meses.

Saavedra detalló que en mayo ya se contrataron 137 profesionales de 32 especialidades, entre ellos 45 en medicina familiar y 10 en pediatría. También anunció refuerzos en atención primaria en la costa occidental, en concejos como Navia, Tapia, Vegadeo y Luarca, así como en el oriente, con doble equipo en Llanes y Cangas de Onís (en este caso de tarde).

La consejera añadió que no hay vacantes descubiertas en las 14 zonas básicas de salud de Gijón y que el dispositivo incluye cinco ambulancias estivales desplegadas en la costa, más las de refuerzo en Candás y Llanes, además de tres nuevas UVI móviles de 24 horas.

Asimismo, aludió a la gestión planificada de camas hospitalarias, con cierres escalonados y reversibles, y a dispositivos específicos para eventos como el Descenso del Sella, los fuegos de Gijón y el eclipse solar.

La consejera admitió que existen “tensiones” vinculadas al déficit de profesionales que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud, pero rechazó el “discurso catastrofista” de Vox y defendió que Asturias cuenta con un sistema sanitario público capaz de reorganizar recursos y mantener la cobertura en todo el territorio.

Vox adverte de un "caos asistencial"

Por su parte, Sara Álvarez Rouco reclamó “soluciones urgentes” y aseguró que la falta de atención sanitaria se ha convertido en un problema cotidiano. La diputada de Vox citó quejas vecinales en el consultorio de Pola de Lena, donde, según afirmó, hay pacientes que “esperan ocho días para ser atendidos por su médico”, y añadió que en otros lugares las demoras alcanzan los 14 días.

La parlamentaria advirtió de que la situación puede agravarse con el inicio de las vacaciones y el aumento de población en zonas rurales y costeras. Según Rouco, la falta de refuerzos puede provocar “un auténtico caos asistencial”, con centros de salud saturados, reducción de consultorios, urgencias hospitalarias colapsadas, profesionales agotados y pacientes “abandonados”.

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La diputada también señaló la falta de médicos de familia y pediatras en concejos como Vegadeo, Tapia, Navia, Luarca, Coaña y Pola de Lena. Vox reclamó sustituciones garantizadas durante bajas y vacaciones, refuerzos específicos en municipios turísticos, recuperación de consultorios y reducción de las listas de espera en atención primaria.