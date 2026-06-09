Cambios en la atención primaria de los centros de salud de Asturias: baja el límite máximo de pacientes por médico

La agenda de los médicos de atención primaria se limitará a 38 pacientes diarios (los médicos piden limitar las agendas a 35 y en la actualidad llegan a atender hasta a 45) con un tiempo protegido de 50 minutos para cuestiones administrativas, con el objetivo de devolver “tiempo clínico real” a los profesionales. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, anunció este martes que la instrucción para adaptar las agendas ya se ha dado a todas las áreas, por lo que se implantará en los próximos días.

Ante una pregunta de la diputada Covadonga Tomé, Saavedra afirmó que los acuerdos alcanzados en enero con los sindicatos sanitarios están en tramitación y aseguró que su aprobación se producirá este mes. Aprovechó su intervención, además, para negar que fueran “una salida de emergencia” ante la huelga, sino parte de un modelo de sanidad pública que el Principado lleva tiempo definiendo.

Saavedra admitió que el sistema sanitario atraviesa un momento “complicado”, marcado por el déficit de profesionales, la competencia por el talento, el desgaste acumulado de las plantillas y la presión creciente sobre la atención primaria. No obstante, aseguró que el Principado trabaja “todos los días” para sacar adelante los compromisos.

En este sentido, reconoció que la reorganización de las agendas de atención primaria deberá ir acompañada de programas de demora por la tarde, dietas y vehículos de empresa para garantizar la asistencia domiciliaria. También citó la actualización de la nocturnidad, la equiparación de programas especiales, el plus de residentes, el reconocimiento del solape de jornada, el estudio de modelos de 12 horas, el descanso tras guardias localizadas y el prorrateo de guardias en casos de maternidad y paternidad.

La consejera incluyó además entre las medidas en marcha la regulación de la autocobertura a partir de la cuarta guardia, la creación del jefe de turno del centro coordinador, las guardias localizadas del Samu y el nuevo modelo de carrera profesional, actualmente en negociación.

Guardias y libranzas

La diputada Covadonga Tomé expresó su “desencanto” por el incumplimiento de los acuerdos de salida de huelga de enero de 2026, que, según recordó, coinciden en buena parte con compromisos ya planteados en 2023.

Por ejemplo, señaló que la jornada de 35 horas “no supone pedir algo distinto a lo ya reconocido para los empleados públicos de la Administración del Principado”. También planteó la necesidad de regular los descansos tras las guardias y preguntó si la Consejería estudia propuestas como la acumulación de libranzas después de guardias de 17 y 24 horas.

La parlamentaria sostuvo que la carga asistencial en atención primaria se sitúa actualmente entre 35 y 45 pacientes diarios de media y que supera con frecuencia las 50 consultas si se suman urgencias, citas no demorables y avisos domiciliarios. También reclamó medidas para corregir la situación de la atención primaria, al señalar que “Asturias figura entre las comunidades con menor tasa de médicos en este nivel asistencial”.