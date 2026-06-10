Barbón alienta una unión de IU y Tomé como freno al avance de la derecha: "Una izquierda que se quede en el dogma y sea inútil no sirve de nada"

En la izquierda asturiana la posibilidad de que a un año de las elecciones autonómicas las cuentas puedan no salir a su favor empieza a preocupar. Y la consolidación del binomio entre el Partido Popular y Vox, tras los resultados de Aragón, Castilla y León y Andalucía, no permite descartar esta posibilidad en la región. Cómo hacer frente a esta tendencia es una fórmula que Adrián Barbón tiene clara: “La izquierda el único camino que tiene es siendo útil; una izquierda que sea inútil y que se quede en el dogma no sirve absolutamente de nada”, sostuvo este miércoles ante Covadonga Tomé.

La diputada del grupo mixto, y líder de Somos Asturies, preguntó al presidente del Principado “qué va a hacer lo que queda de legislatura para evitar un Gobierno de la derecha y la derechísima en Asturies”.

Para Barbón no hay duda: “Hoy, para llegar a la ciudadanía, hay que llegar con políticas útiles. Porque ya no hay una ciudadanía ideologizada como había hace años. Y tiene que empezar a caerse el mito. No se puede hablar para minorías, hay que hablar para mayorías sociales asturianas”.

Eso sí, el presidente regional y secretario general de la Federación Socialista Asturiana lanzó también la pelota a los partidos a la izquierda del PSOE: “Si la izquierda se disgrega en múltiples grupúsculos es el mejor camino para que la derechísima y la extrema derecha gobiernen en Asturias”.

La unificación de la izquierda en una candidatura única no es un tema nuevo. La propia Covadonga Tomé hizo un llamamiento al resto de fuerzas el pasado mes de enero para llegar a un acuerdo. “Confluir a las elecciones dispersos es un suicidio”, reconoció entonces. La cuestión que todavía no ha acabado por dibujarse cómo llevar a cabo esa confluencia.

Desde Convocatoria por Asturias, coalición que actualmente gobierna con el PSOE y que está integrada por Izquierda Unida, Sumar e Izquierda Asturiana, defienden que esta formación ya es ejemplo de la unificación de la izquierda y que, por tanto, cualquier nuevo movimiento que se haga debería consistir en incorporar a esta unión al resto de partidos. Es decir, descartan crear una candidatura nueva bajo otras siglas.

En los últimos meses, ha habido distintos acercamientos y reuniones entre las formaciones, aunque nada que se haya plasmado públicamente.

Por su parte, el presidente del Principado insistió en que “un proyecto de mayoría social no se construye desde el miedo ni desde el odio”, pero, insistió, “tampoco se construye desde el dogma”. “Si hacemos una lucha en base a dogmas, lo que estamos entregando es a una mayoría importante de esa sociedad [...] a aquellos que les hacen discursos simplificadores basados en el miedo y el odio”, advirtió.

Más allá de las advertencias electorales

Tomé, por su parte, compartió el objetivo de frenar a la derecha, pero discrepó del modo en que el Gobierno está afrontando algunos de los principales problemas sociales. La diputada sostuvo que ese freno no se levanta solo con advertencias electorales, sino con medidas que solucionen problemas y con “absoluta transparencia a cada paso”. En ese punto, reprochó al Ejecutivo su actitud ante la comisión de investigación sobre accidentes mineros y vinculó la transparencia con la credibilidad política de la izquierda.

La diputada habló de vivienda y de sanidad. “Soluciones, señor Barbón, no es Quirón, no es Costco, no son las universidades privadas”, afirmó. Para la diputada, solución es “un alquiler razonable”, poder emanciparse con acceso a una vivienda digna, lograr una cita con el equipo de atención primaria o ser operado de cataratas “en un plazo sensato”.