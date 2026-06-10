Concentración para exigir más plazas en los Centros de Apoyo a la Integración: "Cumplir los 21 años no elimina la discapacidad"

Familias con hijos con discapacidad se manifestaron este miércoles frente a la Junta General del Principado para visibilizar la carencia de plazas en los Centros de Apoyo a la Integración (CAI) y exigir a la Administración una estrategia que permita seguir dando apoyo a estos jóvenes, una vez tienen que dejar el Centro de Educación Especial con 21 años.

A través de un manifiesto, Autismoastur, organización convocante de la concentración, defendió que “cumplir 21 años no elimina la discapacidad, no elimina la dependencia y no elimina la necesidad de apoyos. Porque nuestros hijos no desaparecen cuando dejan de estar escolarizados”.

En este sentido, aseguraron que tanto la Consejería de Educación como la de Derechos Sociales tienen constancia tanto de los jóvenes escolarizados como de los grados de dependencia reconocidos, por lo que exigieron “una verdadera coordinación entre ambas”. “Esto no puede seguir sucediendo año tras años”, sentenciaron.

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Por eso, continuaron, “exigimos planificación, previsión y que se deje de actuar en el último momento. Los recursos no pueden aparecer de la noche a la mañana cuando las familias ya no pueden más”. Porque recordaron que “detrás de cada plaza hay una persona” y que “la vida de las familias de personas con discapacidad y dependencia ya es lo suficientemente compleja”.