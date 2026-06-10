El Papa, inesperado aliado de Barbón frente a las críticas de Vox por la vivienda: "No sé qué tienen ustedes de cristianos"

Adrián Barbón encontró este miércoles un aliado inesperado —o quizá no tanto— para responder a Vox en la Junta General: el Papa. El presidente del Principado tiró de varias frases pronunciadas por León XIV durante su visita a España para replicar a la diputada Carolina López, que le acusó de imponer un modelo de “comunismo inmobiliario” y de no defender “unas Asturias de propietarios libres”. El cruce, que arrancó como un debate sobre vivienda, acabó convertido en una discusión sobre propiedad, lenguaje político, dignidad humana y, por momentos, en una especie de homilía parlamentaria con el artículo 47 de la Constitución como primera lectura.

Barbón empezó por ahí, por la Constitución. Recordó que el artículo 47 reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y subrayó que los poderes públicos deben impedir la especulación. “A usted seguramente le parezca comunismo bolivariano”, ironizó el presidente, antes de preguntar a López si estaba de acuerdo o no con la Carta Magna.

Vox ve “comunismo”; Barbón ve un derecho

La diputada de Vox no rebajó el tono. López defendió que su partido está “con la libertad y no con el comunismo” que, a su juicio, predica el Gobierno asturiano. Su intervención fue una enmienda completa a la política de vivienda del Principado: acusó al Ejecutivo de no construir vivienda, sino “leyes que destruyen precisamente el mercado”; de querer controlar la vivienda ya existente; de perseguir al pequeño propietario; y de avanzar hacia una economía planificada en la que decide “el comisario político”.

“Ser propietario no es un capricho burgués”, afirmó López, después de que el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, anunciase la intención del Principado de hacer uso de su derecho al tanteo y retracto para tener preferencia para adquirir viviendas en zonas tensionadas.

“Persiguen, señalan y acosan al pequeño propietario que ha ahorrado toda su vida, tratándolo como si fuera un fondo buitre o un especulador, cuando nadie posee más ladrillo en toda Asturias que su Gobierno”, criticó López.

Para Vox, la propiedad da “libertad, seguridad, tranquilidad a las familias”. Frente a ello, la diputada presentó al Gobierno como un actor que pretende convertirse en “el único casero de toda Asturias” y que, según su tesis, busca sustituir al propietario privado por el control absoluto de la Administración.

Barbón, por su parte, recordó que el anteproyecto al que se refería Vox “ni tan siquiera ha salido del Consejo de Gobierno” y acusó a la formación de Santiago Abascal de hacer política “a lomos del miedo y del odio”. Pero el giro llegó después, cuando el presidente sacó el recurso menos habitual en una refriega parlamentaria sobre vivienda: las palabras del Papa.

El Papa entra en el diario de sesiones

“La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, citó Barbón. “Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje”. Acto seguido, aclaró la autoría: “¿Sabe quién dijo esto? El Papa León XIV”.

Y cuando el presidente de la Cámara, Juan Cofiño, le pidió que se ciñera al tema de la vivienda, Barbón defendió que todo aquello sí tenía que ver con el debate. “Por lo que sea, veo que necesita un exorcismo urgente. Las palabras del Papa le ponen nerviosa”, le soltó a López.

La réplica siguió por esa vía. Barbón recurrió a otra frase del Pontífice para contestar al tono con el que, a su juicio, Vox habla de quienes viven en viviendas públicas y añadió que “cuando uno habla de gente que vive en las viviendas públicas, debería hablar con un poco de respeto de ellos”.

Completó su intervención con una crítica a la “prioridad nacional” que defiende Vox. Según Barbón, negar derechos a las personas por su origen choca con la igualdad de dignidad de todos los seres humanos. “Cuando usted pretende marginar a las personas que vienen de fuera y decir que no tienen derecho a acceder a la vivienda, está yendo precisamente contra estos derechos”, afirmó. Y sentenció: “No sé qué tienen ustedes de cristiano, pero con esto tienen muy poco”.