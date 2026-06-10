Queipo cuestiona el compromiso y la palabra de Barbón con Asturias, y este supedita sus críticas a una orden de Génova

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, cuestionó este miércoles el compromiso de Adrián Barbón con Asturias, acusándolo de firmar acuerdos que “ni respeta ni hace respetar”. Habló del “Fevemocho” y la financiación autonómica. Críticas que el presidente del Principado respondió asegurando que el popular actúa “por órdenes de Génova”, mientras se instala en una oposición basada en el rechazo sistemático.

Comenzó el líder de la oposición con una sentencia clara: “Un gobernante vale lo que vale su palabra”. Para, a continuación, recordar que Barbón de vendió los acuerdos de la Castellana, firmados después de que saltase el escándalo de los trenes que no entraban por los túneles, como “una victoria de Asturias”. Sin embargo, “todo apunta a que hasta 2028 no tendremos trenes” y que habrá “un sobrecoste” de “20 millones de euros”, según el informe del Tribunal de Cuentas.

“Los trenes que no cabían por los túneles no solo fueron una chapuza histórica, sino que además fueron una chapuza muy cara”, sostuvo.

El jefe de la oposición enlazó ese caso con la financiación autonómica. Recordó que Barbón firmó la Declaración de Santiago, que defendía que el nuevo modelo debía ser fruto de un “consenso multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y le acusó de contradecir ese compromiso al acudir a reuniones bilaterales con el Gobierno central. “Ustedes van a sentarse donde firmaron que no se iban a sentar nunca”, dijo Queipo, que definió esa asistencia como “hacer de comparsa” y “blanquear que a Asturias le tocan los restos de lo que negocia Oriol Junqueras”. “No asistan a esas reuniones bilaterales, no traicionen a Asturias”, reclamó una vez más el líder del PP,

“Su palabra valía trenes en 2026 y no hay trenes; que no habría sobrecoste, y habrá 20 millones de euros. Su palabra valía negociar entre todos lo que nos afecta a todos y ahora van a sentarse ustedes en esas reuniones bilaterales para blanquear el proceso con los independentistas. Su palabra era defender a Asturias y ahora hace lo que le marcan desde Ferraz”, resumió Queipo, para terminar preguntando al Presidente: “Si un gobernante vale lo que vale su palabra, ¿cuánto cree que vale usted?”.

Remató con una acusación directa: “Asturias está indefensa. Llevamos demasiado tiempo sin un presidente que la defienda. Y lo que tenemos es un portavoz de Ferraz con un despacho movido”.

Asturias "negocia" y "pelea"

Barbón rechazó esa lectura y defendió que su Gobierno “siempre está en la defensa de los intereses de Asturias”. El presidente respondió que el Ejecutivo autonómico actúa "cuando Asturias tiene problemas, negocia cuando tiene oportunidades y pelea cuando sufre agravios".

El presidente del Principado volvió a insistir en que el Principado acudirá a la convocatoria para defender “la posición de Asturias”, “lo que votó este pleno” y “lo que firmamos en Santiago”. Y quitó hierro a las críticas del líder de la oposición afirmando que actúa conforme lo que le digan de Génova. “Usted decide, simplemente por órdenes de Madrid, decir que no podemos acudir”, reprochó a Queipo.

“En todas las reformas de financiación, en todas, siempre ha habido contactos bilaterales”, sostuvo, y citó a Alberto Núñez Feijóo como ejemplo de dirigente autonómico que acudió a reuniones de ese tipo cuando presidía Galicia.

Sobre los acuerdos de la Castellana, el presidente defendió que Asturias y Cantabria mantienen una actitud “exigente” en su cumplimiento y recordó que viajar en tren de cercanías es gratis en ambas comunidades “gracias precisamente” a esos acuerdos. También recuperó las palabras del expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, de quien dijo que calificó aquel pacto como uno de los acuerdos de mayor nivel de su trayectoria política.

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Barbón respondió a las críticas del PP asegurando que no ofrece alternativa y que rompe consensos cuando más falta hace la unidad. “Cuando Asturias necesita fuerza, lo que nos demuestra usted es obediencia a Madrid”, dijo el presidente. “Cuando Asturias precisa unidad, ustedes eligen siempre división. Y cuando Asturias precisa acuerdo, usted dice que da por rotos esos acuerdos”, sentenció.