Asturias endurece la ley de Seguridad Minera para castigar infracciones muy graves: las empresas podrán perder su permiso de extracción

Las empresas mineras de Asturias podrán perder su autorización para extraer material si en sus instalaciones se produce una infracción muy grave en materia de seguridad minera. La medida será incorporada a la ley 1/1997 de Infracciones y Sanciones en materia de Seguridad Minera, que será modificada con el respaldo de todos los grupos de la Junta General.

El procedimiento de caducidad del derecho minero de la empresa infractora irá acompañado de las correspondientes sanciones económicas que ya están previstas en la normativa.

La propuesta fue registrada este viernes en el parlamento asturiano, después del anuncio realizado a finales de mayo por el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y de la posterior reunión que mantuvo con todos los grupos.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno valoró positivamente el acuerdo, puesto que es “exactamente” lo que su partido defendió hace apenas unas semanas: “que las infracciones muy graves en materia de seguridad minera tengan consecuencias reales y que quien pone en riesgo la vida de los trabajadores o incumpla otras obligaciones fundamentales, como el pago de salarios, pueda perder también el derecho a seguir explotando una concesión minera”.

“El Gobierno de Barbón ha tardado demasiado en reaccionar, pero al menos ha terminado reconociendo que Vox tenía razón cuando planteó la necesidad de endurecer las consecuencias para quienes incumplen gravemente las normas de seguridad”, subrayó, recordando que la propuesta que ellos presentaron fue rechazada por “sectarismo político”.

Para Centeno, “las sanciones económicas son importantes, pero hay determinadas actuaciones que merecen una respuesta más contundente. Cuando se producen infracciones muy graves en materia de seguridad minera estamos hablando de riesgos directos para la vida de los trabajadores y eso exige medidas ejemplares”.