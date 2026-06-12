Barbón defiende Asturias como "refugio político": "No dejemos que los malos modos, los insultos y la descalificación empozoñen el debate"

En el continuo debate entre quienes demonizan y quienes defienden las redes sociales y las nuevas tecnologías, los jóvenes asturianos han demostrado que tanto una como otra posición tienen sus pros y sus contras. Que las redes sociales pueden aislar, pero a la vez “redefinir lo que significa estar juntos”, y que las clases presenciales ayudan a detectar problemas en el alumnado, aunque hacerlas opcionales también les ofrece una “flexibilidad”.

Estas son las cuestiones que debatieron en la final de la VII Liga de Debate Escolar, que se celebró en la Junta General del Principado, y en la que se alzaron vencedores el IES Virgen Covadonga (en la categoría de 1º y 2º curso de la ESO) y el colegio de Fomento Los Robles-Peñamayor (en la categoría de 3º y 4º de la ESO).

Es esta edición de la Liga de Debates participaron 3.282 alumnos, de los que solo 46 pasaron a la final celebrada en la Junta General. Acompañaron más de 200 profesores y se realizaron en torno a 150 debates en los centros escolares.

En la final participaron, en la categoría uno, IES Instituto Jovellanos (Gijón), el IES Cristo del Socorro (Luanco), el IES Leopoldo Alas Clarín (Oviedo) y el IES Virgen de Covadonga (El Entrego). En la categoría dos, el Colegio Corazón de María (Gijón), el IES Isla de la Deva (Piedras Blancas), el Colegio de Fomento Los Robles-Peñamayor (Llanera) y el IES La Fresneda.

La clausura de la final de la una mañana intensa corrió a cargo del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien afirmó que “los buenos debates suele haber agilidad, ingenio y argumentos. En los buenos debates, no hay insultos, no hay voces, no se sustituye la razón por la demagogia”.

Sin embargo, lamentó, “a veces vemos cosas que son espectáculos, que es una tertulia televisiva, pero eso no es un debate”. Por eso, defendió a Asturias como un "refugio de buena política". "No dejemos que los malos modos, los insultos y la descalificación empozoñen el debate político asturiano", reclamó.

El presidente también abordó una de las cuestiones sobre las que giró la discusión de este año: las redes sociales. Plataformas en las que Barbón está muy presente. Precisamente, desde su experiencia quiso lanzar a los jóvenes una recomendación: “En el momento que alguien insulte en tu red, bloqueo y fuera, se acabó. Abandonad de inmediato cualquier foro que sea tóxico, porque vais a ganar en salud, creedme”.

Porque, a su juicio, “la disyuntiva no es redes sociales sí o redes sociales no, porque eso sería como debatir inteligencia artificial sí o no. Es una realidad innegable. El reto que nos desafía como sociedad es cómo hacer buen uso de la tecnología de la técnica, un uso ético que jamás pierda de vista la dimensión humana”.

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Por su parte, el presidente de la Junta, Juan Cofiño, valoró la importancia de la escuela para la democracia porque "la escuela debe educar para la democracia porque, además de la transmisión del conocimiento, la buena escuela tiene que tener un plus y formar también a los jóvenes en valores para construir adultos capaces de defender el sistema en el que están los valores, la libertad y la democracia". También estuvo presente la consejera de Educación, Eva Ledo.