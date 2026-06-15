Enmienda parcial de IU al dictamen de Cerredo: reclama la inclusión del alcalde de Degaña y un informe jurídico

El próximo martes finaliza el plazo para presentar votos particulares contra el dictamen de la comisión parlamentaria de Cerredo. Es decir, para que los partidos presenten, si así lo desean, una opinión contraria al acuerdo alcanzado entre la mayoría. Y, a la espera de lo que haga el PSOE (único partido que votó en contra del dictamen), desde Convocatoria por Asturias-IU han decidido presentar un voto particular concurrente.

Esto no supone un rechazo completo al dictamen, que el partido ya respaldó en la última reunión de la comisión, sino una puntualización al mismo. El partido reclama que el documento incorpore el alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y un informe jurídico de los letrados al texto final.

Para IU, el Ayuntamiento de Degaña tenía competencias en licencias y tributos que no ejerció y que el gobierno local y su alcalde “sí tenían que saber” que se realizaba actividad minera en Cerredo. Más aún, en un documento acordado por el máximo órgano del partido, considera muy grave la “connivencia acreditada entre el Alcalde y el principal empresario minero (en referencia a Chus Mirantes)”, puesta de manifiesto en la comparecencia parlamentaria de Ancares.

Tras un año de trabajo, el dictamen final de la comisión parlamentaria de Cerredo será debatido en Pleno dentro de dos semanas, en la última convocatoria de este periodo de sesiones. El documento mantiene el señalamiento a los siete cargos, políticos y funcionarios, recogidos en el borrador elaborado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé.

Hace referencia, por tanto, a los exconsejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, actualmente al frente de Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón. También a Belarmina Díaz, quien dimitió tan solo unos días después del accidente para facilitar la investigación, y al exviceconsejero Isaac Pola. También se mantiene el reproche a los tres funcionarios Gonzalo Martín Morales, Santiago Berjano y Alberto Quirino Vázquez.

Además, propone una línea de ayudas directas tanto a las familias de las víctimas como a los heridos graves de los accidentes de 2022 y 2025.