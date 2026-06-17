PSOE e IU chocan por el aval jurídico del dictamen de Cerredo: ¿hasta dónde llegó el posicionamiento de los letrados?
Dolores Carcedo asegura que el equipo jurídico de la Junta hizo observaciones "al principio y durante todo el trabajo" de la comisión, algo que Xabel Vegas niega
Covadonga Tomé defiende no trabajar "con miedo" a un recurso jurídico y el PP acusa a Barbón de "tapar las irregularidades" que rodean al accidente minero
El dictamen de la comisión parlamentaria de investigación de Cerredo será aprobado la próxima semana en el Pleno con una amplia mayoría, solo rota por el rechazo del PSOE, que no solo acrecienta su distancia con los grupos de la oposición, sino que continúa dejando patente sus discrepancias con sus socios de Gobierno.
El desencuentro volvió a hacerse visible este miércoles tras la Junta de Portavoces. Dolores Carcedo y Xabel Vegas defendieron posiciones opuestas sobre el alcance del pronunciamiento de los letrados durante la comisión, después de que Convocatoria por Asturias-IU registrase un voto particular concurrente para reclamar un informe jurídico sobre el dictamen definitivo.
Carcedo afirmó que el informe no es necesario porque el letrado ya se posicionó durante los trabajos de la comisión. “El letrado hizo sus observaciones jurídicas al principio y durante todo el trabajo”, afirmó la socialista. Y aseguró que, una vez estaba el texto definitivo, volvió a decir que “seguía sin cumplir o sin respetar los límites de los que marcaban las sentencias del Tribunal Constitucional”.
Sin embargo, Xabel Vegas negó esta premisa. “No hubo durante la elaboración de este dictamen observaciones de los letrados, ninguna, salvo la que hizo el primer día”, aseguró. Según matizó, el letrado hizo una exposición inicial sobre las sentencias del Tribunal Constitucional y los problemas jurídicos del primer borrador, pero después no hubo un nuevo pronunciamiento técnico sobre el texto final. "Decidió quedarse al margen y dejarnos trabajar", insistió.
Por eso, explicó, su grupo considera necesario un informe jurídico sobre el documento definitivo, una vez incorporados los cambios durante los trabajos de la comisión. “En un documento tan serio como este, que puede ser objeto de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, sería bueno tener un informe jurídico de los letrados”, defendió.
El rechazo del PSOE a solicitar un informe jurídico sobre el dictamen fue respaldado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, aunque con matices y motivos diferentes. La diputada del grupo mixto afirmó que los letrados hicieron recomendaciones y que la ponencia trabajó para aproximar el texto a esas observaciones, aunque no entró en si se habían pronunciado o no durante los mismos.
En su opinión, los diputados deben asumir que el dictamen puede ser recurrido, pero que ese riesgo no debe paralizar la exigencia de responsabilidades políticas. “Lo que no se puede hacer es trabajar con miedo”, defendió.
Por su parte, Luis Venta (PP) acusó al PSOE de votar en contra del dictamen para evitar responsabilidades y “tapar irregularidades”. Según el portavoz popular, los socialistas quedarán “retratados” al rechazar un texto que previsiblemente contará con el respaldo del resto de la Cámara. "Tanto la Federación Socialista como Barbón intentaron dinamitar la comisión de investigación, desacreditaron el dictamen final y ahora pasarán a la historia como los que intentaron, o los que intentan, tapar todas las irregularidades que hubo en el trágico accidente de Cerredo", sentenció el diputado.
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