Varapalo a la ley de bebidas energéticas del Principado: Italia afirma que el texto va contra la legislación europea

La ley asturiana para la prohibición del consumo y distribución de bebidas energéticas a menores de 16 años estará paralizada al menos tres meses más. La Unión Europea ha decidido ampliar el plazo para determinar si tiene incidencia en el mercado interior después de que Italia emitiese un dictamen considerando que la propuesta del Principado “está significativamente en contradicción con la legislación actual de la UE”.

El análisis realizado por el Gobierno italiano advierte que ciertas medidas incluidas en la norma podrían "restringir el comercio intracomunitario", además de no estar suficientemente justificadas por razones de protección de la salud pública. En concreto, hacen referencia a la prohibición de vender bebidas energéticas en ciertas máquinas expendedoras o que, para hacerlo, estas lleven incorporado un sistema de verificación de la edad.

Según explican, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone de relieve que “incluso las medidas que no constituyen prohibiciones absolutas pueden tener un efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, obstaculizando así la libre circulación de mercancías”.

A su juicio, las restricciones que plantea la ley asturiana son “desproporcionadas” y creen que podrían sustituirse con medidas de autorregulación, como, por ejemplo, limitar la instalación de máquinas expendedoras en lugares accesibles para los menores, como colegios o instalaciones destinadas a ellos.

También consideran que “falta una base científica sólida”. “La seguridad de la cafeína y de los ingredientes asociados a ella ha sido evaluada en repetidas ocasiones por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y otros organismos científicos internacionales. En concreto, la EFSA ha confirmado que una ingesta diaria de hasta 400 miligramos de cafeína en adultos no plantea riesgos para la salud, y que se consideran seguros niveles de hasta 3 miligramos por kilogramo de peso corporal, incluso en el caso de niños y adolescentes. Más recientemente, entre 2025 y 2026, la Autoridad de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda (FSANZ) no encontró pruebas que justificaran la prohibición de la venta a menores”, defienden.

Por último, afirman que la prohibición a hacer referencia a efectos como la mejora del rendimiento, la concentración o la reducción de la fatiga “corre el riesgo de socavar la aplicación uniforme de la normativa europea y provocar la fragmentación del mercado interior, lo que resultaría perjudicial para la economía europea”.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) y la de distribución ANGED ya habían advertido en su momento que la iniciativa podía “fragmentar” el mercado, y la tachaban de “incoherente y desproporcionada”.

IU ve el proceso "normal" y Vox carga contra el "ridículo" del Principado

Ante este varapalo a la ley, el portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, defendió que el procedimiento entraba dentro de lo “normal” y era “garantista” en normas que pueden afectar a la competencia o al mercado interior. “No es nada extraño. En septiembre acaba ese plazo y, según nos digan, veremos cómo actuamos con esa ley”, indicó.

La ley de bebidas energéticas es una propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio, que lidera Ovidio Zapico, coordinador a su vez de IU Asturias.

Por su parte, Carolina López (Vox) acusó al Gobierno asturiano de hacer “el mayor ridículo” y reclamó que retire tanto la ley de bebidas energéticas como la ley de usuarios y consumidores, al considerar que ambas siguen el mismo camino.

López acusó al Ejecutivo de legislar “contra los intereses de los ciudadanos” y de haber redactado “un churro legislativo”. “Una cosa es que el Gobierno haga el ridículo y otra que provoque que Asturias quede en ridículo”, señaló.