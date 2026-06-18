Asturias apuesta por la autonomía personal para disminuir la presión residencial: "Nos preocupa poder atender las necesidades de las personas"

El director general de Promoción de la Autonomía Personal y de Mayores del Principado, Enrique Rodríguez Nuño, defendió este jueves el modelo de cuidados implantado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar con el que se busca dotar de mayor autonomía a las personas mayores para que puedan permanecer en su entorno el mayor tiempo posible. Una estrategia que, en su opinión, permitirá reducir a largo plazo las peticiones de plazas residenciales.

“Tenemos una amplia red de centros sociales, 28 en todo Asturias, donde se atiende el envejecimiento activo y saludable para evitar precisamente esa dependencia que haga a las personas mayores después solicitar una plaza residencial. Estamos haciendo un gran trabajo para que esa autonomía personal prevalezca”, defendió en comisión parlamentaria.

En este sentido, resaltó que además de la ampliación de plazas y residencias en la red de Establecimientos Residenciales para Mayores (ERA) su dirección general ha planificado la extensión de los centros de día. Hasta el momento han abierto el de Infiesto (Piloña), Luanco (Gozón) y Corvera. En julio está previsto inaugurar Coaña y en otoño el de Somiedo.

A final de año, además, se entregarán las obras de los centros de Villaviciosa, Avilés y Oviedo (que podrían estar en activo a principios de 2027), y la unidad convivencial para personas mayores de Panes (Peñamellera Baja). “También hemos planificado que Boal cuente con un nuevo centro de día y hemos apoyado la extensión de la residencia de Taramundi, porque entendemos que hay que conjugar las necesidades de la zona central de Asturias con las de la zona rural”, afirmó.

Actualmente, en su área gestionan 3.894 plazas entre centros de día, apoyo a la integración y residenciales para personas con discapacidad. “Nos preocupa poder atender las necesidades de las personas”, aseguró.

Críticas de la derecha

Rodríguez Nuño compareció a petición del diputado de Foro, Adrián Pumares, quien urgió al Gobierno de Adrián Barbón a adoptar medidas que permitan garantizar el acceso a plazas residenciales para las personas mayores ante el desafío que supone el progresivo envejecimiento de la población asturiana.

“Cuando hablamos de autonomía personal, dependencia y atención a las personas mayores estamos hablando de cuestiones centrales para Asturias y de cómo queremos tratar a quienes nos precedieron. Es imprescindible avanzar en nuevos modelos de cuidados, pero también garantizar que ninguna persona que necesite una plaza residencial se quede sin ella”, defendió.

Por su parte, Beatriz Polledo afirmó que hablar de personas mayores, de autonomía personal y de dependencia es hablar de “uno de los retos estratégicos de Asturias”. La diputada criticó un sistema “con déficit de panificación, de plazas, de personal, de coordinación…” e insistió en que la autonomía personal “va más allá de talleres, se garantiza con plazos, recursos suficientes, con una atención domiciliaria real, con centros de día accesibles…”.

Sara Álvarez Rouco, de Vox, insistió en que lo importante es que los mayores tengan unos servicios “adecuados” a sus necesidades, sin embargo, advirtió que si un cambio de modelo supone “una degradación del sistema tradicional” resulta “inaceptable”.