Industria, energía y agroalimentación: Asturias tiene en su radar una veintena de proyectos "maduros" que podrían desarrollarse en los próximos meses

El director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado, José Antonio Sicre, informó este miércoles que Asturias cuenta con cerca de una veintena de proyectos empresariales "maduros", vinculados a sectores como la industria, la energía o la agroalimentación, que podrían materializarse “en los próximos meses” y que están repartidos por distintos puntos de la comunidad.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Sicre apuntó al buen estado de la economía asturiana. Informó que las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB autonómico superior al 2% y que hasta mayo se han constituido más de 800 empresas, un 16 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin entrar en demasiados detalles, aludiendo a la “discreción obligada con las empresas”, Sicre afirmo que el horizonte de inversiones en Asturias es "muy prometedor a corto y medio plazo". A su juicio, el Principado reúne “las condiciones favorables” para hacerse un hueco en sectores como la defensa, la ciberseguridad, la electrónica y las tecnologías duales.

En este contexto, afirmó que el interés manifestado por Indra para reforzar su presencia en Asturias y desarrollar nuevas capacidades industriales vinculadas al sector de la defensa constituye “una oportunidad relevante” para la región. La compañía quiere hacerse con el taller de construcciones mecánicas que tiene Duro Felguera en Barros (Langreo).

Desde el Gobierno, apuntó Sicre, se ha manifestado “la voluntad de acompañar y facilitar aquellas inversiones que permitan consolidar Asturias como polo industrial y tecnológico”. No obstante, apeló a la “responsabilidad y la capacidad de acuerdo entre las partes implicadas".

Críticas de la derecha

La comparecencia de Sicre provocó un aluvión de críticas por parte de la derecha. El diputado del PP Rafael Alonso cargó contra la falta de concreción sobre cuántos proyectos de la cartera inicial han decaído y ha cuestionado la estructura administrativa ante posibles diferencias de criterio entre los organismos implicados.

"Están esperando la iniciativa de otros para intentar convertir en propaganda algo si sale bien, y si sale mal, las culpas serán de las empresas", recriminó el parlamentario del PP, quien afirmó que Asturias "no está siendo competitiva" frente a comunidades vecinas como Galicia.

El parlamentario de Vox Javier Jové equiparó la actitud del director con un frontón de "goma espuma" que absorbe las pelotas y no las devuelve. Jové criticó que Sicre se haya negado a detallar el coste de su oficina o la superficie que ocupará el aparcamiento de camiones de la Zalia. Mientras que Adrián Pumares (Foro) calificó la comparecencia de "decepcionante", cuestionó la necesidad de contar con una estructura adicional en la Administración autonómica y calificó la oficina de "organismo inútil".

Frente a los reproches de la oposición, la diputada del PSOE Lidia Fernández afirmó que los grupos de la oposición incurrieron en una "evidente demagogia" porque "saben perfectamente que los proyectos estratégicos exigen plazos rígidos y una prudente discreción".

Por su parte,el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, censuró que la sesión pareciera "un tercer grado" y ha defendido que la industria de la defensa es "estratégica". Recordó que Duro Felguera ha recibido 126 millones de euros de dinero público en los últimos años y calificó la inversión de Indra en la región como un proyecto de "utilidad pública" capaz de generar hasta mil puestos de trabajo.

"Hay que empezar a decirle a Duro Felguera que el taller de Barros hay que cederlo a Indra, porque si no, igual hay que pensar en expropiarlo", señaló. Asimismo, ha apoyado que Indra absorba la factoría de Santa Bárbara Sistemas para consolidar el polo de defensa frente a la multinacional estadounidense General Dynamics.