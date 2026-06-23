La corrupción nacional llega en la Junta: el PP pide más aclaración sobre la relación entre Barbón y Leire Díez, y el PSOE recuerda la "Kitchen"

La corrupción política que acorrala al Gobierno central del PSOE en el tablero nacional se filtró este martes en la Junta General del Principado, donde el debate autonómico acabó mirando de reojo a Madrid. La bancada popular no dejó pasar la ocasión tras conocerse la sentencia que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel. El asunto apareció primero como una pulla, pero terminó marcando el tono de varias intervenciones.

“Es verdad que el Estado de derecho funciona muy bien, que se lo digan a ustedes hoy, que es un gran día”, le espetó el diputado José Cuervas-Mons a la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

No fue el único intento de llevar la sombra de la política nacional al hemiciclo asturiano. Antes, su compañera Pilar Fernández Pardo había comparado la adjudicación de un contrato del Servicio de Salud del Principado (SESPA) con las acusaciones que rodean al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. “Lo que están haciendo ustedes se asemeja muchísimo al comportamiento de lo que se está haciendo y se hizo en los gobiernos de Zapatero, y a los hechos me remito, o del propio sanchismo”, afirmó.

Fue, sin embargo, en el debate sobre fiscalidad donde el Gobierno regional recogió el guante con más claridad. En medio de otra discusión más sobre la denominada vía fiscal asturiana, el diputado popular Andrés Ruiz pidió al presidente del Principado, Adrián Barbón, que dejara de buscar a Luis —el joven asturiano que heredó, con 30 años, más de 800.000 euros y al que el jefe del Ejecutivo se ha propuesto localizar tras retarle una creadora de contenido en las redes sociales— y dedicara ese tiempo a gobernar Asturias.

“Mire, me gustaría mucho que el señor Barbón, en lugar de buscar a Luis, encontrara tiempo para gobernar Asturias”, lanzó Ruiz. Y, a partir de ahí, abrió el foco: pidió que el presidente autonómico dijera “qué opina de lo que está pasando con la corrupción en este país” y si, como líder regional socialista, cree que el Gobierno central debe dimitir. También le reclamó explicaciones sobre “por qué conocía a Leire (la "fontanera" del PSOE)”, añadió, “sin utilizar a ninguna persona fallecida”.

El consejero de Hacienda no dejó pasar la embestida. Guillermo Peláez respondió con el repertorio contrario, tirando de memoria judicial del PP y devolviendo la pelota al tejado popular. “Si quiere, yo también puedo hablar de un ministro que está sentado por la Kitchen, podemos hablar de la Gürtel y podemos hablar de tantas y tantas cosas. Porque ustedes tienen para dar y para tomar”, replicó.

Recordó así la sesión en la Junta al eterno "y tú más" que se da habitualmente entre PSOE y PP en el Congreso de los Diputados a cuenta de los casos de corrupción.