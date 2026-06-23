La oposición carga contra Saavedra por las listas de espera y la contratación del Sespa, y esta responde: "En política no todo vale"

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha tenido que enfrentarse este martes a las críticas de la derecha por su gestión a lo largo de esta legislatura. Al crecimiento de las listas de espera, que no han logrado esquivar el impacto de la huelga médica, aunque sí “contenerlo”, se suman las continuas advertencias de la Sindicatura de Cuentas por el “abuso” de los contratos menores y, concretamente, la adjudicación de un contrato de asesoramiento a un antiguo colaborador del gerente del Sespa.

La diputada del PP Pilar Fernández Pardo acusó a la Consejería de incurrir en una "conducta impropia" y en un "claro conflicto de intereses" tras la adjudicación de un contrato de 28.100 euros a la empresa Hecsil Companies 21, cuyo único titular es Martín Blanco García, quien fuera su viceconsejero y "número dos" durante su etapa al frente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Saavedra rechazó las acusaciones y defendió que el expediente se tramitó “con publicidad, transparencia y sujeción a la legalidad”. La consejera aseguró que no se trató de una adjudicación directa, sino de un procedimiento abierto simplificado al que, una vez finalizado el plazo, solo concurrió una empresa. También señaló que el expediente está publicado en el portal de contratación y que no hay “evidencia de irregularidad”.

“Me preocupa profundamente la deriva de su intervención, porque cuando uno no tiene pruebas y aun así sugiere corrupción, favoritismo o conflicto de interés, lo que está haciendo no es control parlamentario, lo que está haciendo es intentar erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y eso es muy serio. En política no todo vale”, afirmó.

En este sentido, señaló que existe una "regla básica" y pasa por quien tiene pruebas las presenta, quien cree que existe una ilegalidad acude a los órganos competentes, quien cree que se ha cometido un delito va a Fiscalía.

Fernández Pardo replicó que el concurso se diseñó “con un traje a medida” y volvió a defender que el gerente del Sespa debía asumir responsabilidades porque existía un claro “conflicto de intereses”. A su juicio, es evidente que “el procedimiento administrativo que estuvo viciado desde el principio”.

“Lo que están haciendo ustedes se asemeja muchísimo al comportamiento de lo que se está haciendo y se hizo en los gobiernos de Zapatero, y a los hechos me remito, o del propio sanchismo”, comparó.

Demoras sanitarias

La consejera también tuvo que responder a la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, que describió la sanidad asturiana como una “sala de espera permanente” y denunció el colapso asistencial, la situación de los profesionales y el aumento de las demoras. Álvarez Rouco reclamó reforzar la atención primaria y atraer nuevos médicos al sistema.

Saavedra admitió que el sistema sanitario asturiano sigue soportando el impacto del conflicto sanitario y que las intervenciones quirúrgicas programadas realizadas en mayo "constituyen el dato más bajo desde 2023, una circunstancia directamente vinculada al conflicto laboral". Sin embargo, sostuvo que el Principado está logrando “contener” sus efectos sobre la ciudadanía.

La responsable de Salud enumeró entre las medidas adoptadas la garantía de la atención urgente y de los procesos oncológicos y la reorganización de la actividad asistencial. “Ningún paciente con una patología a tiempo dependiente queda desatendido. Se mantienen igualmente los circuitos de respuesta rápida y los programas prioritarios de diagnóstico precoz”, detalló.

Saavedra defendió que el Ejecutivo ha hecho “todo lo que estaba en su mano” para evitar la situación y recordó los acuerdos alcanzados con los sindicatos en enero. En este sentido, diferenció entre reconocer las dificultades del sistema y trasladar una visión “catastrofista”.

Por su parte, Álvarez Rouco insistió en que el problema de las listas de espera “no es una tensión puntual, es el fracaso de una gestión”; y que el conflicto laboral supone "la fractura total entre la administración y los profesionales sanitarios".

“Lo que les queda (a los pacientes) es que la legislatura se acabe cuanto antes, que ustedes no estén en las instituciones y así la sanidad empezará a mejorar y seguramente, así con toda seguridad, aquí es cuando llegará el mejor cambio para Asturias”, afirmó.