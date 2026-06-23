El préstamo público de 6 millones que Duro Felguera no devolverá es "absolutamente transparente", asegura el Principado
El consejero de Hacienda expresa su "total tranquilidad" sobre la ayuda a la empresa de ingeniería rescatada
"Explique eso de que ese dinero que era público ahora es privado, porque es de imbéciles", reprocha el PP
El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha manifestado este martes que el crédito de 6 millones de euros que el Gobierno asturiano concedió a Duro Felguera en 2021 (en paralelo al rescate de 120 millones que realizó la SEPI) " fue una operación absolutamente transparente sobre la que hubo consenso". El plan de reestructuración de Duro, que acaba de ser aprobado por los tribunales, aplica una quita del 100% a los mencionados 6 millones, no así a los 120 millones de la SEPI, cuya devolución la compañía aplazará hasta 2035.
"Se podía haber concedido una ayuda directa y absolutamente nadie se hubiese quejado. Lo que hicimos fue otorgar un préstamo con una serie de garantías que permitían el control por parte del Principado de Asturias, como también de la SEPI, sobre esos futuros accionistas, y lo que se hizo con la nueva acción del 2023, que ustedes llaman retirar garantías, fue gestionar la entrada de nuevos inversores, que era la única forma y la única posibilidad que había de poder recuperar esos 6 millones", argumentó Peláez en el pleno de la Junta, donde respondió a preguntas del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons sobre el préstamo.
El consejero de Hacienda ahondó así en sus explicaciones sobre la operación financiera: "Es tan transparente que usted --en relación al diputado del PP-- tiene el expediente completo. Por lo que veo, no se lo ha leído o no ha entendido absolutamente nada. Y la Sindicatura de Cuentas también tiene el expediente completo. Es más, la Sindicatura de Cuentas analizó y analiza esta operación en todos sus informes". "Por tanto, hay absoluta transparencia sobre esta operación", ha añadido Peláez.
El Consejero ha insistido en que en durante la pandemia de covid, cuando se otorgaron los créditos públicos, había un "consenso generalizado" sobre la necesidad de apoyar a Duro Felguera. "Se podía haber utilizado también, aprovechando aquel consenso y la necesidad de apoyar a Duro Felguera, una ayuda directa. Y créame, revisando las sesiones parlamentarias de aquella época, nadie, absolutamente nadie, hubiese puesto en duda que estos 6 millones se hubieran instrumentado a través de una ayuda directa", ha afirmado Peláez.
Por su parte, Cuervas-Mons ha indicado que "hay muchas razones para preguntar sobre el préstamo a Duro Felguera" y, en concreto, una muy específica, que es por qué el Gobierno votó en contra de que la Sindicatura de Cuentas realizase un informe de asesoramiento sobre los 6 millones concedidos.
Considera el diputado del PP que el Ejecutivo asturiano "debe dar muchas explicaciones" sobre este préstamo y sobre las numerosas contradiciones en sus declaraciones sobre el mismo. "Tiene que explicar por qué 6 millones de dinero público que ponemos todos los asturianos han pasado de 2021 a 2023, según esa maravillosa frase suya, de dinero público a dinero privado. Explique eso, porque esto es de imbéciles", ha reprochado Cuervas-Mons.
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