La tasa turística asturiana avanza pese a las críticas de la derecha y se aprobará la próxima semana en Consejo de Gobierno

No llegará a tiempo para este verano, pero la tasa turística se implantará en Asturias “pese a que no guste” a la derecha. La vicepresidenta del Principado y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, anunció este martes, ante una pregunta de Covadonga Tomé, que el anteproyecto de ley está en su fase final y que será aprobado la próxima semana en Consejo de Gobierno.

“Es una ley que reforzará nuestro modelo turístico, reconocido desde hace 40 años, de manera que las personas que nos visiten nos ayudarán también a cuidar, a proteger, a corresponsabilizarse de este paraíso natural que tanto nos diferencia y que es el principal valor que hace que Asturias esté creciendo año tras año, consolidándose como un destino turístico”, explicó.

La vicepresidenta insistió en que la tasa había sido “demandada por los ayuntamientos” y criticó el “ruido” y la “incoherencia de la derecha”, que no solo la aplica en lugares donde gobierna, como Baleares, sino “que en otros la impulsa, como en Galicia”.

Por su parte, Covadonga Tomé insistió en que la recaudación de la tasa se dirigirá “a la conservación y la mejora del destino”. “Mientras en Asturias la derecha (PP, Foro y Vox) compiten en demagogia y alarmismo, la tasa turística funciona con normalidad absoluta allá donde se implanta. En toda Europa y cada vez en más comunidades autónomas, incluidas, por cierto, algunas gobernadas por el Partido Popular”, afirmó.

La diputada reconoció que hubiera preferido una tasa autonómica, pero “en política avanzar es siempre, o casi siempre, mejor que quedarse quieto”. Eso sí, pidió no eximir a los cruceristas -34.000 en la campaña de primavera en Gijón, según sus datos- del pago de la tasa fuera de la temporada alta. En principio la tasa solo va a estar habilitada en Semana Santa y verano.