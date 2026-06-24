Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Apoyo unánime de los partidos a dotar de estabilidad al cuerpo de agentes del Medio Natural de Asturias ante la pérdida de efectivos

La proposición no de ley presentada por Covadonga Tomé insta al Principado a convocar procesos selectivos pendientes, reorganizar internamente del servicio y formar al personal

Un agente de Medio Natural.

Un agente de Medio Natural. / twitter

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. G.-Ovies/ Agencias

Oviedo

Respaldo unánime de la Junta General del Principado a dotar de mayor estabilidad al cuerpo de agentes del medio natural. Los grupos parlamentarios apoyaron este miércoles una propuesta para convocar procesos selectivos pendientes, reorganizar internamente del servicio y formar al personal.

La inciativa fue planteada por Covadonga Tomé, quien instó al Consejo de Gobierno a avanzar en dar solución a la "crisis" que atraviesa el servicio de agentes del medio natural en Asturias. La parlamentaria alertó de que esta situación "no es aplazable por más tiempo" y requiere medidas inmediatas para evitar el colapso de un cuerpo fundamental para la región.

Tomé subrayó que estos trabajadores "asumen tareas de gestión, inspección y control medioambiental" y son "el único cuerpo de funcionarios autonómicos con capacidad para la denuncia, sanción e investigación tanto de infracciones administrativas como de delitos relacionados con el medio natural".

En este sentido, alertó sobre la gravedad de las pérdidas de efectivos que se están produciendo en el servicio, señalando que "desde marzo se han producido más de 40 jubilaciones y cuando finalice el año serán más de 50, el 20% de la plantilla", una situación agravada por el hecho de que "el servicio tiene, además, un 38% de interinidad que pasará a ser de casi el 50% cuando se cubran con interinos las jubilaciones".

La diputada enftizó la importancia de estos trabajadores en el contexto actual de riesgo de incendios forestales, teniendo en cuenta que "hoy mismo todos los consejos de Asturias oscilan entre el riesgo alto y muy alto", lo que "exige una mayor atención y capacidad de respuesta". Asimismo, destacó que los delitos contra el medio ambiente "son los terceros que mayor beneficio ilícito producen, solo por detrás del tráfico" y la falsificación de documentos, "e incluso por delante de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos".

La iniciativa insta al Gobierno a proceder a la convocatoria urgente de los procesos selectivos correspondientes a los años 2024 y 2025; impulsar una reorganización interna del Servicio de Agentes del Medio Natural que permita mejorar su funcionamiento y operatividad; garantizar la formación inicial del personal de nuevo ingreso adscrito al servicio; y desbloquear y culminar el proceso de promoción interna iniciado en noviembre de 2025 y actualmente paralizado.

Rechaza la propuesta de Vox contra los incendios

En el transcurso del pleno, decayó otra proposición no de ley presentada por Vox con el objetivo de impulsar una respuesta conjunta, coordinada y con un régimen de personal unificado ante los incendios forestales en el marco de un Sistema Nacional de Protección Civil.

Noticias relacionadas y más

La propuesta planteaba el fomento de métodos tradicionales como el pastoreo de ganadería extensiva, los cortafuegos, la limpieza de montes, el desbroce y la recogida de leña. En este sentido, pedía reconocer el papel estratégico de agricultores y ganaderos en la fijación de población en el medio rural, la seguridad y soberanía alimentaria, y la prevención de incendios. La iniciativa solo ha contado con el respaldo de Vox. El PP se abstuvo, mientras que PSOE, Convocatoria por Asturies-IU, Adrián Pumares y Covadonga Tomé votaron en contra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  2. La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
  3. Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias
  4. Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía
  5. Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas
  6. Recibe un ladrillazo en la cabeza en una fiesta de Pravia y acaba en el HUCA: denuncian que un hombre agredió a varias personas en La Fontana
  7. Asturias revienta los termómetros en el tercer día del verano: más de 40 grados en Salas y Oviedo bate su récord histórico de temperaturas
  8. La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: 'Le pondrá la correspondiente multa

Apoyo unánime de los partidos a dotar de estabilidad al cuerpo de agentes del Medio Natural de Asturias ante la pérdida de efectivos

Apoyo unánime de los partidos a dotar de estabilidad al cuerpo de agentes del Medio Natural de Asturias ante la pérdida de efectivos

Y el PSOE de Barbón se quedó solo: aprobado definitivamente el dictamen que apunta a exconsejeros por sus responsabilidades en el control de Cerredo

Y el PSOE de Barbón se quedó solo: aprobado definitivamente el dictamen que apunta a exconsejeros por sus responsabilidades en el control de Cerredo

Barbón replica a Queipo: “Con Leire Díez no comí en mi vida; con usted sí, varias veces”

Barbón replica a Queipo: “Con Leire Díez no comí en mi vida; con usted sí, varias veces”

Barbón defiende que asumió "responsabilidades desde el primer minuto" tras la tragedia de Cerredo y el PP le recuerda: "Hubo una negligencia clarísima"

Barbón defiende que asumió "responsabilidades desde el primer minuto" tras la tragedia de Cerredo y el PP le recuerda: "Hubo una negligencia clarísima"

Asturias blinda sus minas ante infracciones graves: la Administración podrá suspender las concesiones

Asturias blinda sus minas ante infracciones graves: la Administración podrá suspender las concesiones

La corrupción nacional llega a la Junta: el PP pide más aclaración sobre la relación entre Barbón y Leire Díez, y el PSOE recuerda la "Kitchen"

La corrupción nacional llega a la Junta: el PP pide más aclaración sobre la relación entre Barbón y Leire Díez, y el PSOE recuerda la "Kitchen"

El préstamo público de 6 millones que Duro Felguera no devolverá es "absolutamente transparente", asegura el Principado

El préstamo público de 6 millones que Duro Felguera no devolverá es "absolutamente transparente", asegura el Principado

La notable caída de operaciones por el conflicto sanitario en Asturias: la cifra más baja en mayo de los últimos años y una lista de espera de 22.933 pacientes

La notable caída de operaciones por el conflicto sanitario en Asturias: la cifra más baja en mayo de los últimos años y una lista de espera de 22.933 pacientes
Tracking Pixel Contents