Apoyo unánime de los partidos a dotar de estabilidad al cuerpo de agentes del Medio Natural de Asturias ante la pérdida de efectivos

Respaldo unánime de la Junta General del Principado a dotar de mayor estabilidad al cuerpo de agentes del medio natural. Los grupos parlamentarios apoyaron este miércoles una propuesta para convocar procesos selectivos pendientes, reorganizar internamente del servicio y formar al personal.

La inciativa fue planteada por Covadonga Tomé, quien instó al Consejo de Gobierno a avanzar en dar solución a la "crisis" que atraviesa el servicio de agentes del medio natural en Asturias. La parlamentaria alertó de que esta situación "no es aplazable por más tiempo" y requiere medidas inmediatas para evitar el colapso de un cuerpo fundamental para la región.

Tomé subrayó que estos trabajadores "asumen tareas de gestión, inspección y control medioambiental" y son "el único cuerpo de funcionarios autonómicos con capacidad para la denuncia, sanción e investigación tanto de infracciones administrativas como de delitos relacionados con el medio natural".

En este sentido, alertó sobre la gravedad de las pérdidas de efectivos que se están produciendo en el servicio, señalando que "desde marzo se han producido más de 40 jubilaciones y cuando finalice el año serán más de 50, el 20% de la plantilla", una situación agravada por el hecho de que "el servicio tiene, además, un 38% de interinidad que pasará a ser de casi el 50% cuando se cubran con interinos las jubilaciones".

La diputada enftizó la importancia de estos trabajadores en el contexto actual de riesgo de incendios forestales, teniendo en cuenta que "hoy mismo todos los consejos de Asturias oscilan entre el riesgo alto y muy alto", lo que "exige una mayor atención y capacidad de respuesta". Asimismo, destacó que los delitos contra el medio ambiente "son los terceros que mayor beneficio ilícito producen, solo por detrás del tráfico" y la falsificación de documentos, "e incluso por delante de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos".

La iniciativa insta al Gobierno a proceder a la convocatoria urgente de los procesos selectivos correspondientes a los años 2024 y 2025; impulsar una reorganización interna del Servicio de Agentes del Medio Natural que permita mejorar su funcionamiento y operatividad; garantizar la formación inicial del personal de nuevo ingreso adscrito al servicio; y desbloquear y culminar el proceso de promoción interna iniciado en noviembre de 2025 y actualmente paralizado.

Rechaza la propuesta de Vox contra los incendios

En el transcurso del pleno, decayó otra proposición no de ley presentada por Vox con el objetivo de impulsar una respuesta conjunta, coordinada y con un régimen de personal unificado ante los incendios forestales en el marco de un Sistema Nacional de Protección Civil.

La propuesta planteaba el fomento de métodos tradicionales como el pastoreo de ganadería extensiva, los cortafuegos, la limpieza de montes, el desbroce y la recogida de leña. En este sentido, pedía reconocer el papel estratégico de agricultores y ganaderos en la fijación de población en el medio rural, la seguridad y soberanía alimentaria, y la prevención de incendios. La iniciativa solo ha contado con el respaldo de Vox. El PP se abstuvo, mientras que PSOE, Convocatoria por Asturies-IU, Adrián Pumares y Covadonga Tomé votaron en contra.