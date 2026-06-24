Barbón replica a Queipo: “Con Leire Díez no comí en mi vida; con usted sí, varias veces”

La pregunta del presidente del PP, Álvaro Queipo, al presidente del Principado, Adrián Barbón, en la sesión de control celebrada este miércoles era clara: “¿Va a asumir su gobierno las conclusiones del dictamen de Cerredo si resulta aprobado, o volverá a negar cualquier responsabilidad?”. Sin embargo, tal y como reconoció, la que le hubiera gustado hacer dada la actualidad política nacional era: “¿Qué opinión le merece militar y apoyar al partido y al Gobierno más corruptos de la historia de la democracia de España?”

El líder de la oposición no pudo evitar hacer referencia a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a su asesor, Koldo García, a más de 19 años. “Usted que suele pecar de una verborrea constante, resulta que lleva 48 horas de silencio después de la condena al ministro Ábalos”, apuntó.

Queipo puso nombre a todos los casos de corrupción que rodean al PSOE: “Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Leire Díez, Caudia Montes… Son todos nombres que le suenan, incluso con los que tenía buen trato. Pero usted no sabía nada de las cloacas”. Once casos abiertos, señaló, “y usted no sabía nada, a pesar de que conocía a muchos de sus protagonistas”.

A las críticas por su silencio contestó Barbón tirando de hemeroteca. “13 de junio de 2025, cuando salió el informe de la UCO pedí a mi partido tolerancia cero, que se actuara con transparencia y medidas claras y contundentes. 21 de junio de 2025, hice propuestas contra la corrupción en el comité autonómico…”, detalló.

Y siguió: “Cuando hablé de Claudia Montes, ¿qué les dije? A Fiscalía. Sí, porque hay que ir a Fiscalía para denunciar los delitos”. ¿Y en noviembre cuando Ábalos entró en prisión?: “Dije que yo no tengo ninguna duda de decir que quien haya sido corrupto, que se vaya a la cárcel”.

Barbón quiso dejar claro también su limitada relación con Leire Díez, la “fontanera” del PSOE con una contundente réplica a Queipo: “Conozco mucho más de usted y le conozco mucho más a usted que a la señora Díez”. Y le puso un ejemplo: “Mire, le voy a poner un ejemplo, para que lo entienda. Yo con la señora Díez, con la señora Leire, no comí en mi vida. Con usted sí, varias veces”.