El PP denuncia la actitud "partidista" del presidente de la Junta General: "Están muy nerviosos por la corrupción"

El portavoz parlamentario adjunto del PP en la Junta General, Luis Venta, acusó este miércoles al presidente de la Cámara, Juan Cofiño, de actuar de forma “partidista y parcial” durante la sesión de control al presidente del Principado, Adrián Barbón. El diputado popular denunció que Cofiño interrumpió hasta en dos ocasiones al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, cuando este formulaba su pregunta al jefe del Ejecutivo autonómico.

Venta sostuvo que el presidente de la Junta trató de impedir que Queipo abordara asuntos “molestos” para el Gobierno regional, entre los que citó los casos de corrupción que afectan al PSOE, la situación de Cogersa y los incumplimientos en materia de financiación autonómica. “Es inaceptable que el presidente de la Junta General incumpla su papel institucional de imparcialidad y se dedique a coartar las intervenciones del jefe de la oposición”, afirmó.

El diputado popular interpretó las interrupciones como un intento del PSOE de “callar” al líder de la oposición. “Todo parece indicar que la corrupción está a punto de llegar a Asturias y los socialistas están muy nerviosos”, señaló Venta.

Críticas a la vara de medir

El PP reprochó a Cofiño una doble vara de medir en el desarrollo de los debates parlamentarios. Venta recordó que, según su grupo, Barbón suele responder a los portavoces abordando asuntos distintos a los planteados en las preguntas, “como, por ejemplo, los discursos del Papa”, que utilizó en la pasada sesión de control coincidiendo con la visita del Pontífice a Madrid, sin que el presidente de la Cámara le interrumpa ni le afee el contenido de sus intervenciones.

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El portavoz adjunto popular también aludió a unas palabras pronunciadas por el propio Cofiño en el pleno del pasado 10 de junio, cuando afirmó que las preguntas al presidente “son de carácter general” porque así se había acordado “desde siempre” y era “costumbre” parlamentaria. A juicio del PP, esa afirmación contradice la actuación mantenida por Cofiño en la sesión de este miércoles.