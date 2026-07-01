PP y Foro fuerzan el debate sobre qué hacer con la basura en Asturias: su propuesta para darle salida a los residuos de la región

Partido Popular y Foro han decidido forzar el debate sobre la gestión de residuos en Asturias con un Pleno extraordinario en el que plantearán la necesidad de construir una planta incineradora para generar energía a partir de la quema de las 150.000 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR) que se prevé genere la planta de tratamiento de la fracción resto, la Plantona.

“Nosotros defendemos con toda claridad una planta de valorización de residuos en Asturias. Y lo defendemos con toda claridad porque es la única forma de cerrar el ciclo de residuos”, defendió Álvaro Queipo, presidente del PP, en una rueda de prensa conjunta con Adrián Pumares, secretario general de Foro.

Para el popular, la construcción de esta planta es “la única solución viable para el bolsillo de los asturianos”, que “no tienen ninguna culpa de la falta de gestión del Gobierno con sus tasas de basuras y el coste de esta mala política por falta de una decisión concreta”.

“El hecho de que Asturias esté enterrando basura, siguiendo justamente el camino contrario de todo lo que recomienda la Unión Europea, está suponiendo un coste añadido a los asturianos”, afirmó Queipo.

En este sentido, Pumares advirtió que “tenemos un vertedero que ya está colmatado, que no asume más”. “Estamos viendo cómo también está saliendo basura para otras comunidades autónomas, a pesar de que el Gobierno nos dice que no es verdad”, apuntó.

El diputado explicó que la planta que proponen desde la derecha se ejecutaría “con todas las garantías ambientales y con la máxima participación de la ciudadanía y de todos los agentes implicados”. “Digo esto porque las dos veces que el Gobierno socialista intentó colar por la puerta de atrás una planta de este tipo fue anulada por los tribunales”, apuntó en alusión a la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos.

Reprobación a Alejandro Calvo

El Pleno extraordinario, que se celebrará previsiblemente el 8 de julio, tendrá también en su orden del día las comparecencias del presidente del Principado, Adrián Barbón, y del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, encargado de la gestión de Cogersa. Este último deberá, además, enfrentarse a una reprobación.

“La persona que tiene que tener clara cuál es la planificación y la estrategia en cuanto a la gestión de residuos en Asturias, es él. No es un actor meramente pasivo y un observante de la cuestión. Debería ser quien nos dijese qué va a ocurrir con lo que ya no se puede reciclar”, afirmó Queipo.

Asimismo, el presidente del PP hizo un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para que “abandonen posiciones probablemente esforzadas por el ajetreo del día a día, y hagan una reflexión profunda. ¿Qué defienden el resto de grupos, qué hay que hacer con aquello que ya no se puede reciclar más?, ¿qué hacemos con esa basura?, ¿seguimos enterrándola con el coste que supone para los asturianos o intentamos hacer de ello un elemento que genere aprovechamiento energético y, por tanto, incluso ingresos para el Principado?”, preguntó.

“Llevamos meses reclamando al Gobierno de Barbón que nos diga qué tiene previsto hacer con la basura, y lo único que ha hecho ha sido darnos evasivas. Ha tenido tiempo de sobra para traer una propuesta a los grupos, discutirla, debatirla y ponerla en marcha. Como él no lo ha hecho, lo vamos a hacer nosotros”, sentenció Pumares.