Vox propone priorizar a los asturianos en el acceso a las prestaciones sociales: "Los recursos públicos son limitados"

Vox plantea dar prioridad a los asturianos en el acceso a las prestaciones sociales, además de reforzar la sostenibilidad del sistema. La formación, que ha presentado una batería de enmiendas al proyecto de modificación de la ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Sociales, considera que los recursos públicos son limitados y defiende que tengan preferencia quienes "han contribuido durante años al sostenimiento del estado del bienestar".

La propuesta del grupo parlamentario llega en pleno proceso de modificación de la normativa, cuya tramitación podrá continuar con las comparecencias tras aprobarse en Junta de Portavoces el habiliar el mes de julio para tal fin. En este caso, los trabajos se están centrando en dar solución a los cientos de asturianos a los que se les reclama que devuelvan dinero que percibieron indebidamente durante meses del salario social, a causa de la demora de la Administración en actualizar su situación vital.

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, calificó la reforma, impulsada por PSOE e Izquierda Unida, de "parche" y sostuvo que "no resuelve ninguno de los problemas reales que sufren quienes dependen de los servicios sociales". Como ejemplo, señaló que más de 13.000 personas siguen pendientes de cobrar el bono térmico de los años 2022, 2023 y 2024, que en el ERA "solo pudo atenderse el 40% de la demanda" y que más de 4.000 personas permanecen en lista de espera para recibir prestaciones por dependencia.

"Según el Observatorio de la Dependencia, Asturias presenta una de las tasas más elevadas de personas desatendidas. La gestión de la consejera es deplorable e irresponsable porque está jugando con la calidad de vida de las personas más vulnerables", afirmó.

Prioridad para los asturianos

Las enmiendas registradas por Vox proponen que el acceso a las prestaciones sociales y sanitarias dé prioridad a quienes "han contribuido durante años, y siguen contribuyendo, al sostenimiento del estado del bienestar".

"Los recursos públicos son limitados y la Administración tiene la obligación de administrarlos con responsabilidad. La prioridad debe ser atender a quienes, con su trabajo, sus impuestos y su esfuerzo, han levantado y mantienen nuestro sistema de protección social", defendió López.

La portavoz recordó además que el artículo 7.5 de la ley vigente permite acceder a determinadas prestaciones a ciudadanos extranjeros con independencia de su situación administrativa, una circunstancia que, a juicio de VOX, incrementa la presión sobre unos servicios públicos "ya claramente saturados".

Para respaldar esta tesis, la formación aportó varios datos. Según indicó, el gasto farmacéutico destinado a población extranjera pasó de 3,27 millones de euros en 2019 a 7,7 millones en 2025, mientras que las solicitudes de asistencia sanitaria aumentaron de 6.800 a 12.650. Asimismo, aseguró que cerca de 60.000 personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes solicitaron asistencia sanitaria en Asturias desde 2019.

"El Gobierno sigue negándose a facilitar información sobre el coste de las prestaciones sociales destinadas a población extranjera. Ante ese oscurantismo y esa falta de transparencia, presentamos estas enmiendas para garantizar que ningún asturiano quede desatendido por falta de presupuesto", sostuvo.

Críticas a la gestión del Gobierno

Carolina López criticó además que, mientras las listas de espera en sanidad y servicios sociales continúan creciendo, el Ejecutivo socialista "es capaz de eliminar cualquier obstáculo burocrático cuando una medida tiene rentabilidad política".

"Lo hemos visto con la ley de Nietos. Ahí no hay esperas ni retrasos. Incluso contrataron una empresa privada para agilizar los trámites. Cuando se trata de obtener rédito electoral, el Gobierno funciona. Cuando se trata de atender a los asturianos, todo son excusas", concluyó.