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Una treintena de niños saharauis descubren en Asturias cómo es la Junta General: "Es un honor estar en una institución así"

Juan Cofiño, presidente de la institución parlamentaria, agradeció la solidaridad de las familias de acogida, destacando el significado de la visita para el pueblo saharaui

Foto de familia de los treinta niños saharauis con el presidente Juan Cofiño y varios diputados.

Foto de familia de los treinta niños saharauis con el presidente Juan Cofiño y varios diputados. / Fernando Rodríguez / LNE

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Sara Bernardo

Sara Bernardo

Una treintena de niños saharauis, de entre 8 y 11 años, ha visitado este lunes la Junta General del Principado dentro del programa "Vacaciones en Paz", una iniciativa promovida por la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui que este año reúne en Asturias a 80 menores.

En su visita, el presidente de la institución parlamentaria, Juan Cofiño, les dio la bienvenida y les deseó una "feliz estancia en Asturias", al tiempo que daba las gracias a las familias de acogida por "su solidaridad". Al acto asistió, asimismo, una representación de diputados, así como el delegado en Asturias del Gobierno Saharaui, Mohamed Fadel Mojtar, y la vicepresidenta de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Carmen Soto.

Fadel Mojtar recalcó la importancia de la visita al Parlamento asturiano, que, según explicó, "tiene un gran significado para el pueblo saharaui". "Es un honor estar en una institución como la Junta General, que nos recibe cada año, y para nosotros es muy importante en nuestro afán de buscar una solución pacífica al problema en el Sáhara Occidental para que se respeten los derechos del pueblo saharaui", expresó.

Además, quiso destacar la importante labor de las familias de acogida como parte esencial del programa 'Vacaciones en Paz'". "Llevamos muchos años colaborando y para nosotros es fundamental", sonrió Fadel Mojtar.

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Por su parte, Carmen Soto, vicepresidenta de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, expresó su "agradecimiento a las familias de acogida y a la Junta General". "Una vez que tomamos contacto con el pueblo saharaui es muy difícil romper ese vínculo", concluyó. Un vínculo que ya incluye a la "casa de todos los asturianos": la Junta General del Principado de Asturias.

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