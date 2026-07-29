El PP critica la "incapacidad" del Principado para gestionar fondos europeos y alerta de pérdidas millonarias en Educación

El Partido Popular ha criticado este miércoles la “incapacidad” del Gobierno de Asturias para gestionar los fondos europeos, dejando pasar “una oportunidad histórica” para la región debido a los “retrasos y la falta de ejecución de numerosos proyectos”. Las diputadas Sandra Camino y Gloria García han puesto el foco, concretamente, en la Consejería de Educación, que ha dejado sin movilizar 15,6 millones de euros destinados a modernizar la Formación Profesional.

“Estos fondos europeos son recursos extraordinarios para modernizar Asturias, reforzar nuestros servicios públicos, mejorar la competitividad de nuestra economía y dar respuesta a problemas estructurales que llevamos años arrastrando”, ha explicado Camino. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico “no ha sabido gestionar eficazmente todos esos millones de euros repartidos por sus consejerías”, provocando retrasos, reprogramaciones y, en demasiados casos, “pérdidas directas de financiación”.

Un ejemplo es lo ocurrido con la Formación Profesional. De los 28,6 millones de euros previstos para mejorar las instalaciones y la cualificación del profesorado, solo 13 millones se han licitado o convocado. Los 15,6 millones restantes “se han perdido y deberán devolverse con intereses”. Un dinero, ha recordado García, “clave para modernizar la FP, adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral y reforzar la cualificación de nuestros jóvenes y trabajadores”.

La diputada popular ha destacado que la Formación Profesional debía ser "una prioridad estratégica” y, sin embargo, ha insistido, “nos encontramos con ciclos en los que hay maquinaria obsoleta que no se sustituye o nuevos ciclos, como Movilidad Segura y Sostenible, anunciados a bombo y platillo, que no disponen ni siquiera de vehículos, tal y como ya denunciamos”.

Para Gloria García, lo ocurrido con la FP demuestra “una falta de capacidad de gestión”. Además, ha advertido de que perder fondos europeos no supone perder “solo dinero”: “Se pierde credibilidad institucional, se pierde capacidad de transformación y se pierde tiempo, que es exactamente lo que Asturias no puede permitirse”.

Pérdidas de hasta 30 millones

En este sentido, Sandra Camino ha hecho hincapié en que esta situación, que afecta a Educación, se extiende al resto de consejerías del Principado. “Los datos desmienten con absoluta claridad el intento del Gobierno del Principado de maquillar la realidad”, ha asegurado, insistiendo en que las cifras “no las inventa el PP”, sino que están extraídas del Portal de Transparencia del propio Gobierno regional.

Camino ha incidido en que aquellas actuaciones que no estén concluidas dentro de los plazos establecidos “ya no podrán financiarse con estos fondos europeos”, lo que puede obligar a Asturias a devolver las cantidades recibidas junto con los intereses correspondientes. También ha recordado que el propio consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ya admitió una posible pérdida de entre 25 y 30 millones de euros que, en su opinión, será mucho mayor.