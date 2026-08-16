Los secretos de la Junta conquistan a los turistas: más de 8.400 pasaron por las jornadas de puertas abiertas
"Empieza a ser un itinerario casi obligado para los turistas que tienen una vertiente cultural", destaca el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño
La Junta General del Principado empieza a ser una visita casi obligada para los turistas que pasan unos días en la región. Así lo constatan los buenos resultados de las jornadas de puertas abiertas, que finalizaron este domingo tras dos intensas semanas. En total, más de 8.400 personas pudieron descubrir los secretos del Parlamento asturiano.
La visita recorre algunas de las principales dependencias de edificio, como la Sala Constitución (antiguo salón de plenos), el Hemiciclo, la sala Argüelles y el salón Europa, permitiendo a los turistas ver “cómo se ha adaptado el edificio a las necesidades actuales sin perder su esencia”.
A finales de los años noventa, el aumento de la actividad parlamentaria hizo necesario un nuevo espacio. En 1998, la Junta estrenó el hemiciclo actual, diseñado para 78 escaños, aunque la Cámara cuenta hoy con 45 diputados.
El presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, valora estas jornadas como "una actividad exitosa porque el Palacio de la Junta es un edificio que merece la pena visitarlo”. “Es una visita muy conveniente cuando se viene a ver la ciudad de Oviedo y esta Junta empieza a ser un itinerario casi obligado de los turistas que tienen una vertiente cultural", afirma.
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