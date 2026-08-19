Asturias "prescribirá" el voluntariado contra la soledad no deseada: las novedades de la nueva ley que prepara el Principado

La receta contra la soledad no deseada podría pasar por dedicar tiempo a los demás. El Principado quiere que los servicios sanitarios y sociales puedan recomendar a sus usuarios incorporarse a actividades de voluntariado como una herramienta para mejorar su bienestar, su salud mental y recuperar vínculos sociales. Es una de las principales novedades que recoge el anteproyecto de la nueva Ley asturiana del Voluntariado, llamada a sustituir una normativa que lleva vigente desde 2001 y que se encuentra actualmente en información pública.

La denominada “prescripción social del voluntariado” permitirá derivar desde los sistemas sanitario y de servicios sociales a una persona hacia programas organizados por entidades. El planteamiento contempla acompañamiento técnico y un seguimiento personalizado para buscar una actividad adecuada a sus capacidades e intereses. Salud y Derechos Sociales tendrán que colaborar además en el desarrollo de programas específicos con las organizaciones que participen en esta fórmula.

El anteproyecto blinda, además, por primera vez por ley la financiación y sostenibilidad de la Red de Centros de Voluntariado y Participación Social (CVPS), como “un servicio esencial” para las políticas de participación y desarrollo comunitario en las zonas rurales. Estos centros ejercen labores de “promoción, formación, coordinación y dinamización del voluntariado en el ámbito rural”.

Una novedad importante tiene que ver con los menores. Las personas que participen en programas con contacto habitual con niños y adolescentes deberán acreditar que no cuentan con antecedentes por delitos sexuales o trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Por otro lado, los jóvenes también podrán convertirse en voluntarios: los mayores de 16 y menores de 18 años necesitarán el consentimiento de sus representantes legales, mientras que entre los 12 y 16 será necesaria una autorización expresa y las actividades deberán estar adaptadas a su edad y madurez.

Quienes decidan, además, dedicar parte de su tiempo a acompañar a los demás se verán recompensados con beneficios y descuentos a través de una nueva tarjeta. Tendrán bonificaciones o gratuidad en el transporte público, reducciones de tarifas o acceso preferente a museos, instalaciones deportivas y actividades de ocio y tiempo libre.

El nuevo marco normativo se completará con la creación del Observatorio del Voluntariado, encargado de estudiar y evaluar el sector; una escuela para la formación de voluntarios y personal técnico; un plan estratégico con una vigencia de cuatro años y una reforma del Consejo del Voluntariado para incorporar una representación más plural y territorial. El Registro de Entidades será único, público y completamente electrónico y recogerá también las subvenciones autonómicas recibidas por cada organización. Asimismo, se reconocerá el voluntariado digital o virtual.

Por último, el texto también reconoce por primera vez el valor de las prácticas tradicionales de ayuda mutua que forman parte de la cultura comunitaria asturiana, además de definir con mayor claridad los derechos y deberes de las personas voluntarias, las entidades y las personas destinatarias de la acción voluntaria. Asimismo, regula el acuerdo de incorporación, el documento que formaliza la relación entre la persona voluntaria y la entidad.