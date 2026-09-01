La oposición asturiana cuestiona la firmeza del Principado ante el nuevo modelo de financiación autonómica: "¿Qué votarán los diputados socialistas?"

El Principado llevará este viernes su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica al Consejo de Política Fiscal y Financiera al considerar que es “injusto e insolidario”. Aunque desde la oposición se cuestiona si ese voto en contra que ahora expresa el Gobierno asturiano se mantendrá cuando la propuesta llegue al Congreso.

“Quien tiene que decidir cuál va a ser el próximo régimen de financiación en España es el Congreso de los Diputados”, recordó este martes Luis Venta. Por eso, el diputado del PP trasladó toda la presión a los representantes socialistas asturianos: “¿Qué van a votar los diputados del Partido Socialista? Porque esa es la votación importante”. En su opinión, la decisión es clara: votar en contra de un modelo que, utilizando las palabras empleadas por el propio Gobierno autonómico, Venta calificó de “malo, injusto e insolidario” para Asturias. Para el popular, comprobar el comportamiento de los diputados de la FSA permitirá saber si el enfrentamiento actual con el Ejecutivo central es real o “otra pantomima más”.

Por su parte, la portavoz socialista Dolores Carcedo asumió que el modelo de financiación saldrá adelante el viernes, al contar el Gobierno central el respaldo de Cataluña, pero no entró a valorar lo que pasará en el Congreso. Lo que sí dejó claro es que la propuesta no responde a lo defendido hasta ahora por Asturias: que el nuevo sistema garantice “los recursos suficientes para que se puedan prestar los servicios públicos en igualdad en todo el territorio de España” y evite que las comunidades con una mayor capacidad fiscal puedan disponer por ello de mejores prestaciones.

Vox también mostró dudas sobre la posición final del socialismo asturiano. Carolina López acusó al Gobierno de utilizar la discusión sobre la financiación como “una cortina de humo” sobre lo que ocurre en Ceuta y reclamó que el rechazo que Barbón expresa en Asturias tenga continuidad cuando la cuestión llegue al Congreso. “Que se dejen de teatrillos, que se dejen de estúpidas cortinas de humo”, reclamó, y pidió que el voto en contra se produzca “donde lo tienen que hacer”.

Desde Convocatoria por Asturias-IU, por su parte, reconocieron que la propuesta “plantea cuestiones que pueden ser positivas”, aunque “no es suficiente para las necesidades de Asturias”. Xabel Vegas reclamó a una formulación diferente de la población ajustada, en la que tengan un mayor peso “las variables de envejecimiento de la población y de la orografía”. También rechazó el reparto previsto para el fondo destinado a mitigar los efectos del cambio climático y cuestionó mecanismos que benefician a los territorios con mayor capacidad fiscal. “Este modelo es mejorable, tiene aspectos positivos, pero también aspectos negativos”, resumió.

Para Foro Asturias, el Gobierno autonómico “no tiene otra” que votar en contra. Adrián Pumares aseguró que la propuesta estatal “perjudica clarísimamente al Principado de Asturias” y sostuvo que resultaría “inexplicable” e “injustificable” que Barbón terminara apoyándola. El diputado ve una “oportunidad perdida” para poner sobre la mesa una reforma que atienda al conjunto de las comunidades y no a “intereses electorales” o de permanencia del Gobierno central.

Covadonga Tomé reclamó al Ejecutivo autonómico firmeza ante una propuesta que considera insuficiente y perjudicial para la comunidad. “No tiene en cuenta las peculiaridades de Asturias”, afirmó. Como PP y Vox, la diputada del grupo mixto fijó también la atención en lo que suceda después de la reunión del viernes y reclamó que el rechazo anunciado por el Principado “no sea un no de mentirijillas para pasar el momento”.