El PP asturiano busca aliviar la carga fiscal de las familias con medidas sobre el IRPF y la vivienda: “Llegar a fin de mes cada vez es más difícil”

El Partido Popular llevará a la Junta General una batería de medidas fiscales para tratar de compensar el efecto de la inflación sobre las rentas medias y bajas asturianas. La proposición no de ley plantea, entre otras medidas, deflactar un 5% los tres primeros tramos autonómicos del IRPF, actualizar los límites de renta para acceder a las deducciones y reducir la tributación por la compra de vivienda para determinados colectivos.

El presidente regional, Álvaro Queipo, enmarcó la propuesta en el incremento que ha tenido el coste de la vida de los últimos años y defendió que la inflación está provocando un “doble castigo” sobre los hogares asturianos. “Llegar a fin de mes cada vez es más difícil”, afirmó. Sin embargo, los impuestos han subido “tres veces más que los salarios”.

Su planteamiento tiene por tanto como objetivo “aliviar la carga impositiva que sufren y que no pierdan poder adquisitivo, como está ocurriendo en los últimos años al pagar más por la compra, la vivienda o la energía”. “Si todo sube más que un sueldo, lo que tienen que bajar son los impuestos”, resumió.

La primera de las cuatro medidas planteadas afecta a las deducciones autonómicas del IRPF. El PP reclama actualizar y homogeneizar sus límites de renta para evitar que un incremento del salario pueda hacer que una familia deje de cumplir los requisitos. La formación quiere corregir también los denominados efectos de salto para impedir que “ganar unos euros más” suponga perder de golpe una deducción completa.

El segundo punto consiste en deflactar un 5% los tres primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF. “No queremos cobrar impuestos sobre una riqueza que solo existe sobre el papel”, afirmó.

Las otras dos propuestas se concentran en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) ligado a la compra de vivienda. Los populares quieren, por un lado, acabar con los “saltos injustos” del impuesto y que este se pague de forma progresiva. Un ejemplo. “Si un joven quiere comprar ahora una vivienda de 150.000 euros pagará 6.000 del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Si la vivienda sube un euro más, el impuesto lo hará 3.000”.

Siguiendo en esta línea, la cuarta medida consiste en establecer un tipo del 0% de impuesto para los primeros 150.000 euros del precio de la vivienda habitual cuando la compra la realicen jóvenes de hasta 35 años, familias numerosas o monoparentales, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, así como para las operaciones contempladas en concejos en riesgo demográfico.

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Tras desgranar su propuesta, Queipo dejó claro que existen “dos maneras de entender la política fiscal”. “La del Gobierno de Barbón es subir la recaudación si suben los precios, y la del Partido Popular es que el Gobierno debe aliviar la carga fiscal de las familias para que no pierdan poder adquisitivo”, señaló.